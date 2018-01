Gică Popescu vrea să investească în Sălaj

Vizită specială în cursul zilei de vineri la Primăria Zalău. Fostul internaţional, Gică Popescu, a fost prezent la Zalău, purtând o discuţie şi cu primarul Ionel Ciunt în biroul acestuia.

“A venit la Zalău pentru o problemă personală, fiindcă s-a arătat interesat de un pământ pe care, din câte am îneţeles, ar vrea să-l achiziţioneze. Cred că vrea să construiască un magazin, fiindcă l-a interesat care este modalitate de achiziţionare şi care sunt condiţiile generale de construibilitate”, ne-a precizat primarul Ionel Ciunt.

Vizita “Baciului” în municipiu a avut loc la două zile după ce acesta a devenit consilierul primului ministru.

“În 2013, România s-a bătut în piept că organizează o grupă de la CE de fotbal. Am bătut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ăla. Nu s-a făcut nimic. Ne trebuiau patru stadioane. Am găsit nişte oameni extraordinari care se pricepeau să facă o bancă, o autostradă. Domnul Ciolacu a zis să luăm pe cineva care a făcut fotbal. Pe cineva care ştie unde e UEFA. S-a discutat cu soluţia respectivă în decembrie, pentru că vroia să vadă dosarul, să ştie în ce se bagă. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, îl cheamă Gică Popescu. I-am spus că îi mulţumesc că de azi îşi nenoroceşte din nou viaţa. Nu ştiu dacă i-am făcut un bine. Sunt convins că şi Gică Hagi va da o mână de ajutor. Când i-am chemat la Guvern în decembrie, erau mai timoraţi. Le-am spus că noi trebuie să fim timoraţi”, a declarat premierul Mihai Tudose.

Gică Popescu, unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti din istoria fotbalului românesc, are 115 prezenţe în tricoul echipei naţionale a României, pentru care a înscris de 16 ori. În cariera de fotbalist, “Baciul” a evoluat la Universitatea Craiova, Steaua Bucureşti, PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona, Galatasaray, Lecce, Dinamo Bucureşti şi Hanovra. Popescu a fost declarat de şase ori fotbalistul anului în România.

În 2014, Gică Popescu a candidat pentru funcţia de preşedinte a Federaţiei Române de Fotbal, dar cu o zi înaintea alegerilor, a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind eliberat în 4 noiembrie 2015. Pentru fostul internaţional, postul de consilier al premierului Tudose este primul loc de muncă oficial de după eliberarea din închisoare.