Gheorghe Tadici: “Ne vom juca şansa de a ajunge în semifinalele Cupei EHF”

Dacă va elimina echipa turcă, Kastamonu Belediysei, Handbal Club Zalău va întâlni în semifinale câştigătoarea dintre Lada Togliatii şi SCM Craiova

Iubitorii handbalului din Sălaj au aşteptat cu sufletul la gură tragerea la sorţi a sferturilor de finală din Cupa EHF, desfăşurată astăzi, începând cu ora 12 (ora României), la Viena. Situată în urma a doua valorică, având în vedere că s-a clasat pe poziţia secundă în Grupa D, echipa zălăuană avea trei variante: rusoaicele de la Lada Togliatti, franţuzoaicele de la Brest Bretagne şi turcoaicele de la Kastamonu Belediyesi.

Gheorhge Tadici spera să evite formaţia rusă, nu atât de mult pentru valoarea adversarului, cât pentru deplasarea costisitoare ce urma să o facă echipa zălăuană în Rusia. Zalăul şi Lada Togliatti s-au mai întâlnit în urmă cu şase ani chiar în finala Cupei EHF, câştigată de echipa rusă, antrenată la acea vreme de celebrul Evgheni Trefilov.

A fost o tragere cu noroc pentru echipa zălăuană, care va întâlni în sferturi formaţia turcă, Kastamonu Belediysei, adversar pe care Tadici şi-l dorea înaintea tragerii la sorţi.

“Este aşa cum ne-am dorit. Am spus-o şi înaintea tragerii la sorţi că ne dorim o echipă din Turcia, în special din punct de vedere financiar. Însă, nu va fi deloc uşor, deoarece Kastamonu Belediysei are zece jucătoare străine în lot, din Croaţia, Rusia, Bulgaria, Muntenegru, Brazilia şi România. Va fi dificil, aşa cum a fost şi cu echipa din Ankara, care acum este pe locul doi în campionatul Turciei. Ne vom juca şansa de a ajunge în semifinale, probabil ne vom duela, totuşi, cu echipa din Craiova. Este foarte bine că am ajuns până aici, iar dacă vom trece de echipa din Turcia, va fi fantastic”, a declarat managerul formaţiei zălăuane.

Adversara Zalăului are doar trei jucătoare din Turcia în componenţă, iar românca din lotul turcoaicelor se numeşte Anca Mihaela Rombescu, fiind originară din Drobeta-Turnu Severin.

Manşa tur dintre HC Zalău şi Kastamonu Belediysei este programată în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, în 3/4 martie, iar returul va avea loc în 10/11 martie, în Turcia.

Dacă va elimina Kastamonu Belediysei, HC Zalău va întâlni câştigătoarea dintre Lada Togliatti şi SCM Craiova.

În celelalte trei partide se vor duela: Lada Togliatti (Rusia) – SCM Craiova, Brest Bretagne Handball (Franţa) – Vipers Kristiansand (Norvegia) şi Larvik (Norvegia) – Viborg (Danemarca).