Gheorghe Tadici, manager HC Zalău: “Cel mai important este că am câştigat cele trei puncte”

Promovată în Liga Naţională de handbal feminin în urmă cu un sezon, CSM Bistriţa nu a reuşit să câştige niciun punct în faţa Zalăului în disputele de până acum. Faţă de sezonul trecut, formaţia bistriţeană are un lot mai valoros, cu multe jucătoare experiementate, iar vineri, la Zalău, şi-a vândut scump pielea. HC Zalău a câştigat cu scorul de 32 – 29 după ce la pauză, formaţia pregătită de Gheorghe Tadici a condus cu 18 – 14.

Începutul partidei a fost echilibrat, Bistriţa conducând de câteva ori în primele zece minute. Oaspetele au condus ultima dată în minutul 9, când tabela a arătat 4 – 5. Roxana Rob a restabilit egalitatea dintr-o aruncare de la şapte metri, iar până la pauză, echipa condusă de Tadici s-a desprins la patru goluri, 18 – 14. Ana Maria Dragut şi extrema Andrada Trif au ieşit în evidenţă în prima parte pe faza de atac, iar în apărare, Panici şi Tamaş au fost cele care au dus greul.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat în minutul 43, 25 – 19 în favoarea Zalăului. Câteva minute mai târziu, echipa lui Tadici a rămas fără pivotul Raluca Irimia, care a văzut treia eliminare de două minute, primind şi cartonaşul roşu. Ciolan a fost cea care i-a luat locul, iar lucrurile s-au complicat puţin în final, Bistriţa apropiindu-se la un singur gol în minutul 57. În ultimele minute, Zalăul s-a desprins la trei goluri prin “dubla” lui Dragut şi goluri marcate de Constantinescu şi Ciolan. Echipa zălăuană a atacat cu şapte jucătoare de câmp la ultimul atac, iar Dragut a înscris pentru 32 – 29 cu câteva secunde înainte de final.

“S-a văzut clar că a fost un meci disputat şi ştiam că aşa va fi, când am văzut cum au abordat jocul din urmă cu câteva zile, cu CSM Bucureşti, în care jucătoarele de la Bistriţa au intrat cu mâinile sus. Din păcate, nici noi nu am făcut un joc foarte bun, dar, per ansamblu sunt mulţumit de angajamentul fetelor. Am reuşit să câştigăm cele trei puncte şi acest lucru este cel mai important. Ambele echipe şi-au dorit mult victoria. Am ajuns la şase goluri diferenţă, după care au fost câteva decizii de neînţeles din partea celor doi arbitri. Oarecum, au şi nişte circumstanţe, pentru că nu au mai arbitrat în Liga Naţională de un an. Evoluţia portarilor, dar nici a apărătorilor centrali nu fost prea bună. CSM Bistriţa are jucătoare cu experienţă, este dublată pe fiecare post şi are trei portari”, a precizat Gheorghe Tadici.

“Sunt convins că a fost unul dintre meciurile pe care publicul le-a apreciat. Ne pare rău că am pierdut acest meci, vom încerca să digerăm repede această înfrângere. Am avut nişte momente bune, dar, uneori sportul este şi nedrept. Nu pot decât să le felicit pe fete pentru modul în care au abordat jocul de la Zalău”, a declarat, de cealaltă parte, Horaţiu Paşca.

În sezonul trecut, Zalăul a câştigat cu scorul de 28 – 27 pe terenul Bistriţei, iar în retur s-a impus cu 37 – 23.

Etapa viitoare este programată miercuri, HC Zalău urmând să evolueze pe terenul echipei HCM Râmnicu Vâlcea.

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Ana Maria Dragut (10), Claudia Constantinescu (5), Andrada Trif (5), Larisa Tamaş (4), Roxana Rob (4), Valentina Panici (3), Ana Ciolan (2), Dana Abed-Kader, Andreea Stângă şi Diana Nichitean. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

CSM Bistriţa: Ana Maria Măzăreanu, Lia Cristina Sântămărean – Laura Pristăviţa (12), Almudena Rodriguez (7), Daniela Raţiu (3), Szabo Szilvia (3), Alexandra Orsivschi (1), Bianca Zegrean (1), Viorica Ţăgean, Roxana Cîrjan şi Irina Ivan. Antrenori: Horaţiu Paşca (principal) şi Radu Moldovan (secund)