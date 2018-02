Faza finală a “Cupei AJF” se desfăşoară tot în mediul rural

“Ne-am fi dorit să organizăm semifinalele şi finalele în municipiu, dar sălile de sport unde s-a fi putut desfăşura aceste partide sunt ocupate duminică”, a afirmat Leontin Moga, secretarul AJF Sălaj.

Cea de-a XIX-a ediţie a “Cupei AJF” se încheie la finalul acestei săptămâni, duminică fiind programate ultimele jocuri la cele trei categorii: Liga a IV-a, Liga a V-a şi campionatul rezervat juniorilor A1.

La Liga a IV-a, “careul de aşi” este compus din CS Barcău Nuşfalău, Unirea Mirşid, Cetatea Buciumi şi Olimpic Bocşa. Echipele din Nuşfalău şi Bocşa au ajuns în semifinale şi la ediţia de anul trecut, iar CS Barcău a reuşit chiar să câştige ediţia cu numărul 18. În penultima fază a competiţiei, formaţia de pe malul Barcăului se va duela cu Cetatea Buciumi, în timp ce Unirea Mirşid va fi nevoită să treacă de Olimpic Bocşa pentru a ajunge în ultimul act al competiţiei.

În finala competiţiei rezervată echipelor din Liga a V-a, s-au calificat Sporting Zalău, noua echipă de fotbal din municipiu şi Olimpia Rus, formaţie situată pe locul doi în Seria Est. Echipa zălăuană ocupă locul patru în Seria Vest. Duminică este programată şi finala mică a acestei categorii, meci în care se vor duela Voinţa Derşida (locul trei în Seria Vest) şi Someşul Someş Odorhei (liderul Seriei Est).

Pentru prima dată de la desfăşurarea acestui eveniment, conducerea AJF Sălaj a decis să organizeze o competiţie şi pentru echipele de juniori A1. Zece formaţii s-au aliniat la start, împărţite în două grupe. CS Crasna şi Silvania Cehu Silvaniei sunt câştigătoarele celor două grupe, formaţii ce se vor duela în finala mare. Finala mică se va juca între CS Barcău Nuşfalău şi Unirea Mirşid.

Faza finală a ediţiei trecute s-a desfăşurat în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, dar, în acest an, meciurile din semifinale şi finale vor avea loc tot în mediul rural.

“Cupa AJF Sălaj a adunat şi în acest an un număr mare de echipe participante, ceea ce înseamnă că interesul pentru fotbal a rămas la fel de mare. Am avut parte de meciuri de calitate începând din faza grupelor şi sunt convins că partidele vor fi chiar mai atractive duminică, în fazele semifinale şi finale. S-a îmbunătăţit substanţial modul de abordare al acestei competiţii de către delegaţii echipelor. Jucătorii au dat dovadă de fair-play pe tot parcursul competiţiei şi aşteptăm acelaşi comportament din partea lor în partidele de duminică. Ţin să remarc modul în care s-au implicat în organizarea acestei competiţii autorităţile locale din Someş Orodhei şi Valcău de Jos, în special Primăriei Valcău, care ne-a pus la dispoziţie sala de sport şi pentru faza finală. Ne cerem scuze echipelor că fazele finale se desfăşoară tot în mediul rural, ne-am fi dorit să se dispute în municipiu, dar toate sălile unde am fi putut organiza competiţia sunt ocupate duminică”, ne-a precizat Leontin Moga, secretarul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Sălaj.

Programul complet al fazei finale:

Liga a IV-a: semifinale: ora 10, CS Barcău Nuşfalău – Cetatea Buciumi; ora 10:40, Unirea Mirşid – Olimpic Bocşa; finala mică Liga a IV-a – ora 14; finala mare Liga a IV-a – ora 14:40.

Liga a V-a: finala mică: ora 11:20, Voinţa Derşida – Someşul Someş Odorhei; ora 13:20, finala mare, Sporting Zalău – Olimpia Rus.

Juniori A1: finala mică: ora 12, CS Barcău Nuşfalău – Unirea Mirşid; finala mare: ora 12:40, CS Crasna – Silvania Cehu Silvaniei.

Festivitatea de premiere este programată la ora 15:20.