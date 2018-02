Două partide în patru zile pentru handbalistele lui Tadici

Programul infernal continuă pentru Handbal Club Zalău, echipa pregătită de Gheorghe Tadici urmând să susţină două jocuri în decurs de patru zile. HC Zalău va evolua miercuri după-amiaza pe terenul formaţiei Măgura Cisnădie, echipă clasată pe locul patru în Liga Naţională, cu 28 de puncte acumulate în 14 etape.

Formaţia de la poalele Meseşului trece printr-o perioadă foarte bună, obţinând în acest an şapte victorii din opt partide susţinute. Ultimul succes a fost înregistrat duminică, pe teren propriu, în faţa norvegiencelor de la Larvik, rezultat în urma căruia zălăuancele şi-au asigurat prezenţa în sferturile de finală ale Cupei EHF.

“După vechiul format al Cupei EHF, ajungeai în sferturile de finală după două meciuri, iar acum e nevoie de şase jocuri pentru a ajunge într-o astfel de fază. Trebuie să faci un program foarte bun de pregătire pentru a face faţă atât în cupele europene, cât şi pe plan intern. Pregătirea a fost mai grea decât competiţia şi e normal să se întâmple aşa, altfel nu dai randament. Ce este cel mai important pentru noi e faptul că am reuşit o astfel de performanţă cu o echipă sută la sută românească, cu şase jucătoare sub 21 de ani, iar această realitate nu poate fi ignorată. Anul trecut am obţinut medaliile de argint cu jucătoare transferate de la echipe aflate în partea de jos a clasamentului”, a declarat Tadici.

Referitor la partida de la Cisnădie, managerul echipei zălăuane consideră că handbalistele sale pot obţine un rezultat favorabil.

“Meciul cu Măgura Cisnădie va fi foarte greu, deoarece vorbim despre o echipă care a investit mult în vara anului trecut, având în componenţă şi patru brazilience campioane mondiale. Fetele acuză o stare de oboseală, ceea ce nu e de mirare la ritmul în care au jucat în acest an. E greu să te recuperezi când joci din trei în trei zile. Sper ca la ora jocului să fie apte şi să ne întoarcem cu un rezultat favorabil de la Cisnădie. Sper ca şi cei care sunt puşi să împartă drepatea să o facă într-un mod corect, să nu fie influenţaţi”, a mai precizat tehnicianul zălăuan.

Partida dintre Măgura Cisnădie şi HC Zalău este programată la ora 18, în Sala Sporturilor din Cisnădie şi va fi transmisă pe DigiSport şi Telekom Sport.

Sâmbătă, începând cu ora 16 (ora României), HC Zalău va susţine ultimul meci din faza grupelor Cupei EHF, urmând să evolueze pe terenul campioanei Suediei, H 65 Hoors.

În cadrul etapei a XV-a a Ligii Naţionale de handbal feminin s-au înregistrat următoarele rezultate: CSM Roman – CSM Bucureşti 25 – 29, CSM Bistriţa – Dunărea Brăila 23 – 23, HCM Slobozia – Danubius Galaţi 22 – 21, Corona Braşov – CSM Slatina 27 – 30 şi Rapid Bucureşti – “U” Cluj 28 – 27. Ultimul meci din cadrul etapei se va desfăşura joi, SCM Craiova – HCM Râmnicu Vâlcea, programat la ora 17:30 şi transmis pe TVR.