Atleţii sălăjeni veterani, pe podium la două competiţii importante

Începutul lunii aprilie i-a adus un nou rezultat notabil polisportivului Petru Bologa, zălăuanul participând la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Cros, desfăşurat la Piteşti. Profesorul zălăuan a concurat la categoria plus 80 de ani, alergând în cadrul cursei de 1.000 de metri. Veteranul Bologa a parcurs cei 1.000 de metri în 7 minute, clasându-se pe poziţia a treia la final.

Pentru Bologa a urmat duminică Concursul Internaţional de Maraton “Wizz Air”, eveniment desfăşurat la Cluj-Napoca, având la start aproximativ 8.000 de participanţi din România şi din străinătate. Petru Bologa a concurat în cursa populară de 5.000 de metri, distanţă pe care a parcurs-o sub 40 de minute.

La evenimentul de la Cluj-Napoca a fost prezentă şi Rodica Prodan, din Var, care a alergat cursa de semimaraton, punctând la categoria plus 65 de ani. Sălăjeanca s-a aflat într-o formă destul de bună, clasându-se la final pe poziţia I, chiar dacă nu a reuşit să parcurgă cei peste 21 de kilometri sub două ore, aşa cum şi-a propus. Timpul realizat de Rodica Prodan este de două ore şi 10 minute, la diferenţă mare de timp faţă de ocupanta locului secund.