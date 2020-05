Antrenorul clubului de karate CS Dani-San, sceptic în privinţa reluării competiţiilor sportive

Cu toate că România a trecut de la starea de urgenţă la stare de alertă, lucrurile nu par să se schimbe în bine în multe domenii, iar unul dintre cele mai afectate pare să fie sportul. Dacă anumite federaţii au luat decizia de a “îngheţa” campionatele, la altele, situaţia continuă să fie incertă, iar problema este că întrecerile sportive mai importante erau programate abia în perioada următoare.

Dan Chiş, antrenorul clubului de karate, CS Dani-San Zalău, este în continuare destul de sceptic când vine vorba despre reluarea antrenamentelor şi participarea la competiţiile din perioada următoare.

“Perioada aceasta a însemnat şi pentru C.S. Dani San suspendarea antrenamentelor, ceea ce pentru sportivi (mai ales pentru cei care se pregătesc pentru performanţă) poate fi o destabilizare prin pierderea formei fizice. Cazul meu este unul mai special, deoarece prin specificul muncii mele am fost nevoit sa fiu prezent în stradă mult mai mult ca de obicei. La fel ca în celelalte sporturi şi competiţiile noastre au fost amânate, dar sunt convins că toate se vor termina curând şi lucrurile vor reveni, treptat, la normal. Am limitat ieşirile la maximum posibil, totul rezumându-se la serviciu şi acasa. Poate că toate aceste momente dificile prin care ne este dat să trecem, ne vor face să apreciem la adevărata valoare momentele de linişte şi armonie petrecute cu familia. Am încercat să ne menţinem într-o formă fizică bună, antrenându-ne acasă, unde ne-am încropit o sală de antrenament. Am avut ocazia să inventăm noi exercitii, adaptate spaţiului”, ne-a declarat antrenorul clubului CS Dani-San.

Singura pregătire pe care o pot face sportivii clubului este o alergare pe Muntele Meşes şi câteva exerciţii fizice, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2.

“Din păcate, încă nu putem începe nici antrenamentele în sală, chiar zilele trecute am primit o astfel de înştiinţare de la federaţie. În iunie aveam programate Campionatele Mondiale, dar cu siguranţă nu vor avea loc, deoarece sportivii nu sunt într-o formă atât de bună care să le permite participarea la o competiţie atât de importantă. Nu ştiu ce competiţii vom mai avea loc în acest an”, a mai afirmat Dan Chiş.