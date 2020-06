Sute de amenzi și permise reținute de polițiști în trafic

Aproape 700 de sancţiuni au fost aplicate de poliţişti în urma unor controale efectuate în trafic, zilele trecute. Timp de trei zile poliţiştii rutieri au desfăşurat, la nivel judeţean, o acţiune pe linie rutieră ce a avut ca scop conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Pe lângă sutele de sancţiuni au fost reținute zeci de permise de conducere. Acțiunea s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute și a vizat siguranţa rutieră, precum și conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. În cadrul acțiunii au fost legitimate 981 de persoane, fiind verificate 834 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, poliţiştii au aplicat 692 de sancţiuni contravenţionale, dintre care nouă pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 655 pentru alte abateri de la normele rutiere, iar diferența au fost aplicate la alte acte normative. De asemenea, în cadrul acţiunii au fost constatate cinci infracţiuni, dintre care două au fost de conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar trei au constituit alte fapte la regimul circulaţiei rutiere. Totodată, poliţiştii au reţinut și 36 de permise de conducere. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.