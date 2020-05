Proiectul românesc ’’Ambulanța pentru monumente’’ a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2020

Proiectul românesc ”Ambulanța pentru monumente”, derulat în mai multe județe din Transilvania, inclusiv în județul Sălaj, a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2020, fiind laureat la categoria Educație, Formare și Conștientizare. Este vorba despre cel mai important premiu european din domeniul patrimoniului. De asemenea, proiectul a intrat în competiție pentru ”Premiul Publicului” – care se acordă prin vot. Gala de decernare a premiilor va avea loc în capitala Belgiei, la Bruxelles, în anul 2021, cu participarea înalt reprezentanților Comisiei Europene și Europa Nostra. Pasionații de patrimoniu precum și susținătorii acestuia, din Europa și din lumea întreagă, pot vota online (https://vote.europanostra.org/) laureații preferați pentru a decide care dintre aceștia vor câștiga ”Premiul Publicului”. În aceste momente de izolare și distanțare socială, Comisia Europeană și Europa Nostra speră că un număr cât mai mare de oameni va fi impulsionat să descopere inițiativele premiate anul acesta și să împărtășească numele primelor trei favorite. Câștigătorul ”Premiul Publicului’’ va fi anunțat după această vară. Câștigătorii Marilor Premii, care vor primi și suma de 10.000 euro fiecare, vor fi anunțați public tot cu această ocazie.

”Ambulanța pentru monumente” a intervenit în Sălaj, la biserici din lemn

”Ambulanța pentru Monumente” a acționat și în județul Sălaj, în localitățile Brusturi și Șoimușeni, acolo unde a intervenit la reabilitarea bisericilor de lemn, iar în perioada următoare va interveni la bisericile de lemn din: Zalnoc, Răstolțu Deșert și Porț. Important este faptul că exemplul de bună practică dat de acest proiect, a înflorit, astfel că în diferite zone din țară au apărut proiecte similare. În Sălaj, activitățile ”Ambulaței pentru Monumente” vor fi coordonate de recent înființata Asociație ”Arhaic”, în plan fiind cuprinse intervențiile din localitățile precizate.

Prințul Charles a felicitat ”Ambulanța pentru monumente” și a laudat voluntarii

Ecoul câștigării acestui premiu a ajuns și în Regat, la Prinţul Charles. Acesta i-a felicitat printr-un mesaj video pe voluntarii români implicaţi în proiectul ”Ambulanţa pentru monumente”. ”Doresc doar să vă spun cât de plin de admiraţie sunt pentru ce aţi făcut în ultimii ani pentru a salva atât de multe dintre monumentele frumoase, dar grav ameninţate din ţara voastră. Este o realizare remarcabilă şi nu e deloc surprinzător să aud că devotamentul vostru a fost recunoscut de <<Europa Nostra>> şi că aţi câştigat un premiu pentru toată munca voastră plină de inspiraţie pentru alţii. Ca o recunoaştere a acestui fapt, am dorit în mod deosebit să vă transmit cele mai calde felicitări şi să vă spun cât de mândru sunt de tot ceea ce faceţi”, a spus prinţul Charles. Acesta a lăudat România pentru frumuseţile sale şi moştenirea arhitecturală ”incredibil de bogată”. ”România are o moştenire arhitecturală incredibil de bogată şi am avut norocul să văd o parte din ea în decursul vizitelor mele în România din ultimii douăzeci de ani. De aceea, voi continua să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a vă ajuta să conservaţi comorile extraordinare care încă mai există în ţara voastră şi care reprezintă o parte unică a patrimoniului cultural, al vostru şi al Europei. Nu pot decât să sper că tot mai mulţi români se vor uni pentru a salva această moştenire excepţională, astfel încât ea să poată fi admirată şi de generaţiile viitoare, care să înveţe lecţii valoroase despre durabilitatea şi eternitatea tradiţiilor vii”, a afirmat în mesajul său prinţul Charles.

Ambulanța pentru monumente – România

Proiectul ”Ambulanța pentru monumente” a fost lansat în 2016 pentru a contribui la salvgardarea a sute de monumente istorice printr-o rețea de organizații active în domeniul patrimoniului. Intervențiile sunt efectuate pe bază de voluntariat de către specialiști și studenți, cu ajutorul meșterilor calificați și cu sprijinul comunităților și al autorităților locale. În centrul proiectului din fiecare regiune se află un kit de intervenție și o autoutilitară dotată cu unelte, echipamente și materiale de construcție. Intervențiile sunt desfășurate de către Asociația ”Monumentum”- titularul și dezvoltatorul proiectului, Asociația pentru Patrimoniu Activ – PACT, Asociația ”Vernacular” și Asociația ”Arhaic”. Rețeaua este în continuă creștere, cu un număr de intervenții planificat pentru 2020 printr-un număr de alte patru organizații: Asociația ”Actum”, Asociația ”Inima Olteniei”, Asociația ’’Atelierul de Patrimoniu’’ și Asociația ”Rost”. Proiectul beneficiază de sprijinul Alteței Sale Regale, Prințul de Wales, și al asociației ”The Anglo-Romanian Trust for Traditional Architecture”. Marea majoritate a activităților constau în înlocuirea învelitorilor degradate, asigurarea zidurilor împotriva prăbușirii, refuncționalizarea drenajelor de apă și stabilizarea picturilor murale. Începând cu anul 2016, au fost derulate o serie de intervenții la clădiri, precum: biserici, mori de apă, conace, stații CFR, ruine de fortificații etc. Un element important al proiectului este concentrarea acestuia în jurul deciziilor locale și al proprietății patrimoniului.

”Ambulanța pentru monumente” operează ca o inițiativă umbrelă, în cadrul căreia fiecare organizație lucrează sub forma unei francize, păstrându-și independența deciziilor luate la firul ierbii. Comunitățile lucrează împreună cu voluntarii, oferindu-le masă și găzduindu-i în casele lor. S-a realizat un parteneriat public-privat prin care autoritățile locale și regionale acoperă o mare parte din costurile materialelor, iar companiile private și donatorii privați acoperă costul suplimentar al materialelor, al echipamentelor și al uneltelor necesare. Sute de primari, preoți, consilieri locali și alți reprezentanți ai comunităților locale și-au unit forțele cu voluntarii, pentru a frâna distrugerea propriului patrimoniu. În acest mod, comunitatea locală a devenit mai conștientă de importanța și valoarea propriei identități culturale și a fost încurajată responsabilitatea privind supravegherea patrimoniului.Inițiativa a presupus instruirea unor profesioniști și meșteri tineri la un nivel local, asigurând în acest fel clădirilor o mentenanță sustenabilă, atingând o problemă care nu apare doar în România, ci și într-o serie de alte țări europene.