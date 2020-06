Pergolele blocurilor din Brădet – pe cât de inestetice, pe atât de periculoase

“Betoanele” dintre blocurile situate la intersecția străzilor Gheorghe Doja și Avram Iancu, mai precis peste drum de biserica “Sfântul Ștefan” arată astăzi după deceniile care au trecut de la ridicarea lor într-un stadiu avansat de degradare, punând într-o lumină neplăcută aspectul urbanistic al zonei, dar mai ales în pericol siguranța trecătorilor și a copiilor care folosesc de multe ori acest spațiu ca loc de joacă. Bucăți din tencuială și din beton s-au desprins, de-a lungul timpului, din aceste coloane, astfel încât, în prezent, ele arată așa cum le puteți vedea în fotografii. Reprezentanții Primăriei Zalău ne-au comunicat că aceste pergola sunt în proprietatea blocurilor, respectiv a Asociațiilor de proprietari așa încât, responsabilitatea pentru starea lor revine exclusiv asociațiilor. Cu toate acestea, dacă ar fi să luăm în calcul o eventuală mobilizare a administratorilor pentru strângerea de bani în vederea reparațiilor, extreme de costisitoare, evident, pentru bugetul celor care locuiesc în aceste blocuri, acest lucru ar fi aproape imposibil.

Lucrările sunt prea costisitoare pentru bugetul locatarilor

Niciun locatar nu ar fi dispus să plătească pentru reparațiile complexe pe care aceste coloane din beton le necesită. Zona în care se găsesc aceste coloane, ca de altfel întreaga zonă, până în stația de autobuz de pe strada Gheorghe Doja este, în continuare, o zonă puțin atractivă pentru investitori. Au existat intenții de a deschide mici magazine, chiar o terasă (care nu a funcționat, practic, niciodată), un mic salon de mobilă veche și altele, toate au falimentat înainte de a se pune, cum se spune, pe picioare. Fostul sediu al Oficiului Poștal Brădet arată și el ca după bombardament, astfel încât, cu excepția unui mic magazin de vinuri și artizanat, spațiile sunt pur și simplu abandonate și lăsate în voia intemperiilor și a degradării. Am solicitat un punct de vedere cu privire la situația acestor spații, dar mai ales un punct de vedere referitor la starea de degradare a acestor coloane (pergole) din beton armat, însă răspunsul municipalității nu oferă perspectiva unor soluții concrete, care să rezolve situația acestor construcții și a revigorării spațiilor comerciale din această zonă care arată așa cum știu toți cei care trec prin fața ei, inclusiv cei care intră ori ies din municipiu, dinspre sau către Cluj. Desigur, nu este în totalitate vina administrației faptul că nimeni nu dorește să deschidă o mică afacere în aceste spații, cei care au făcut-o de-a lungul timpului, au plecat pe rând întrucât cetățenii nu au fost interesați de ele iar afacerile nu au putut continua. Însă, având în vedere faptul că deja discutăm despre lucruri care țin de siguranța pietonală din zonă, poate că o strategie concretă, eficientă, alta decât cele aplicate până acum de municipalitate, ar mai putea salva măcar sub aspectul estetic, dacă nu și funcțional, această zonă, printre cele mai urâte din municipiu. Conducerea Primăriei ne-a oferit degeaba detalii cu privire la spațiile comerciale aflate pe trotuarul aferent străzii Gheorghe Doja, mai precis în vecinătatea stației de autobuz: chiar dacă și acestea contribuie la tabloul sumbru al zonei, solicitarea noastră s-a referit strict la pergolele din beton, iar soluțiile privind reabilitarea sau chiar înlăturarea acestora nu au legătură cu investițiile din zonă.

Primăria Zalău cheamă Asociațiile de proprietari la dezbateri

“În cartierul Brădet, în zona situată între stația de autobuz și Biserica Sfântul Ștefan sunt mai multe pergole din beton. Facem mențiunea că acele pergole sunt proprietate privată și aparțin blocurilor din vecinătate. Noi, actuala administrație locală, în repetate rânduri am considerat că zona respectivă trebuie să primească o întrebuințare – spații comerciale sau terase de agrement pentru petrecerea timpului liber. În acest sens am emis mai multe autorizații de închidere a acestor pergole din beton, dintre care s-au concretizat doar două. O zonă a primit destinația de cramă, iar cealaltă de spații comerciale. Facem mențiunea că autorizațiile de închidere emise sunt încă în perioada de valabilitate, iar Primăria Municipiului Zalău dorește grăbirea lucrurilor și găsirea de soluții pentru ca zona respectivă să fie modernizată. Având în vedere situația acestor pergole, și noi considerăm că trebuie intervenit în zonă. În acest sens am lansat, prin Direcția Urbansim, o dezbatere (concurs de proiecte), la care vor fi invitați cetățenii din blocurile respective. De asemenea, dorim să acordăm cartierului Brădet funcțiuni utile, motiv pentru care avem în plan depunerea unor proiecte pentru finanțare europeană, în sesiunea 2021-2027, proiecte de regenerare urbană care au ca scop creșterea calității vieții. Sigur, în această situate se impune ca această zonă să treacă din proprietate privată în domeniu public”, a spus, pentru Magazin Sălăjean viceprimarul municipiului Zalău, Teodor Bălăjel.