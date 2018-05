Nu cădeți în plasă: înșelăciune cu telefoane iPhone la prețuri promoționale

O nouă metodă de înşelătorie circulă de câteva zile pe reţelele de socializare dar și sub formă de mesaje tip spam, pe adresele de email: iPhone la preţul de doar 1 euro, de la cunoscutele magazine Altex şi eMAG. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) atrage atenţia utilizatorilor să nu cadă în plasă.

Unul dintre mesaje arată că alex oferă un iPhone X la preţul de 1 euro cu ocazia aniversării a 15 ani de la prima comandă efectuată pentru acest tip de aparat . Primul semn că avem de-a face cu o tentativă de înșelăciune este faptul că textul propagat pe reţelele de socializare, inclusiv prin mesaje de WhatsApp, are greşeli de redactare. Dubii ar trebui să ridice şi linkul către care trimite “oferta”: altex.ro-promotie . com, unul care nu are de a face cu site-ul oficial al magazinului. O tentativă de înşelătorie similară este făcută şi în numele eMAG.

De altfel, reprezentanţii celor două magazine îi îndeamnă pe cei care văd aceste mesaje să fie precauţi, să analizeze cu atenţie conţinutul lor, să nu dea click pe link-urile dubioase și sub nicio formă să nu ofere acces la datele lor personale.

Mesajul Altex: “Magazinul nostru vă recomandă să trataţi cu precauţie apelurile sau mesajele recepţionate prin care sunteţi anunţaţi că aţi câştigat un premiu din partea noastră. Concursurile derulate de către noi au, de fiecare dată, un regulament în care este specificată metoda de contactare a câştigătorilor (email, Facebook sau apel telefonic). Niciodată magazinul nu vă va solicita să achitaţi vreo taxă, vreun impozit pe un posibil premiu câştigat. Toate taxele pentru premiile oferite sunt suportate de către noi. Vă rugăm, de asemenea, să reclamaţi astfel de tentative de fraudă la operatorul dumneavoastră de telefonie (fixă sau mobilă), cât şi la Poliţie.”

Mesajul eMAG: “Atenție, circulă o campanie falsă care pretinde că oferă câte un iPhone X la un euro tuturor participanţilor. Nu are nicio legătură cu magazinul nostru şi vă recomandăm să nu daţi click pe link şi să nu vă trimiteţi datele personale, inclusiv cele bancare!”.