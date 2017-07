Mame din Zalău, ţepuite pe Facebook cu o “super-ofertă” la scutece pentru copii Andreea Vilcovschi

Convinse că dau lovitura, mai multe femei din Zalău au căzut în plasa unor comercianţi de scutece pentru copii, care le-au atras pe diverse grupuri de pe Facebook cu o ofertă irezistibilă, aproape de necrezut în condiţiile preţurilor de pe piaţă.

Ţepele cu scutece pentru copii au ajuns şi în judeţul Sălaj, unde mai multe femei se plâng că au rămas cu buzele umflate după ce au făcut comenzi online, au virat în contul comerciantului sumele aferent şi nu au mai primit vreodată produsele. În situaţii de acest fel se găsesc cumpărătoare din întreaga ţară care arată cu degetul înspre o femeie din Gorj – Ecaterina Mihaela Gurbet, şi colaboratoarele ei, care ar fi pus pe picioare această afacere înşelătoare.

Până în prezent, şase zălăuance ţepuite au făcut plângeri la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipale Zalău, reclamând un prejudiciu total de 14.283 de lei. Cinci dintre ele au făcut o plângere comună, semnalând că în perioada ianuarie-mai 2017, au realizat mai multe tranzancţii bancare către contul Ecaterinei Mihaela Gurbet. În timp ce unele dintre reclamante susţin că au făcut o singură tranzacţie, altele mărturisesc că au virat bani de mai multe ori în contul în cauză. Cel mai tare s-a fript o tânără care a avut nesăbuinţa de a pune în cont, în zece ocazii, aproape 5.000 de lei, în timp ce o alta a făcut şapte tranzacţii ce totalizează 3.805 lei.

Femeile susțin că au ajuns să fie păcălite după ce au dat crezare diverselor oferte irezistibile ce erau distribuire pe diverse grupuri de pe site-ul de socializare. Postările promiteau preţuri speciale pentru clientele fidele, dar şi pentru care care reuşeau să-şi convingă prietenele să comande. Ba mai mult, le garantau diverite cadouri surpriză, posibilitatea participării la o tombolă, al cărei premiu consta într-un sejur la mare. “Convinge-ţi prietenele să cumpere scutece Pampers prin mine şi primeşti garantat super cadouri fără tragere la sorţi!”, scria utilizatorul cu contul “Dorina Stoica”, unul dintre cei care susţin că o ajutau pe Gurbet cu preluarea comenzilor. Cât depre preţurile practicate, acestea erau de-a dreptul ridicole în comparaţie cu cele practicate pe piaţă. Spre exemplu, pentru un bax cu 147 de scutece mărimea 4, cumpărătoarele avea de plătit doar 40 de lei, în condiţiile în care în magazine, acesta costă de aproape patru ori mai mult.

Cu toate acestea, mamelor care au devenit cliente nu li s-a părut nimic suspect, nici măcar faptul că li se cerea să facă plata în avans. “Nu m-am gândit că ar putea fi ceva în neregulă, câtă vreme făcusem o primă comandă, una de valoare mai mică, şi am primit produsul. Am vorbit cu câteva prietene, au confirmat şi ele primirea produselor, aşa că am prins curaj şi am făcut o nouă comandă, de această dată mai consistentă. Deşi mi s-a promis că vor primi bax-urile cu scutece în cel mult 20 de zile de la momentul plăţii, acestea nu au ajuns nici acum, la trei luni distanţă”, se plânge una dintre tinerele înşelate.

În acest caz, oamenii legii au început urmărirea penală in rem pentru înşelăciune, ne-au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj. Aceştia recomandă sălăjenilor să fie mult mai atenţi atunci când fac comenzi pe reţelele de socializare şi să nu efectueze plăţi decât la primirea produselor.