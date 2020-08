E oficial: alocațiile vor crește cu 20 de procente

Alocaţiile copiilor vor fi majorate cu 20 de procente începând din luna septembrie a acestui an şi ar putea fi dublate din vara anului viitor. Astfel, din toamnă, copiii între 2 şi 18 ani vor primi 185 de lei, iar cei sub 2 ani, 369 de lei. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat, miercuri, în ședința de Guvern, proiectul unei ordonanțe de urgență care prevede dublarea etapizată a alocațiilor pentru copii. Prima majorare ar urma să aibă loc la 1 septembrie. Alte creşteri sunt prevăzute să intre în vigoare din 1 ianuarie 2021 dar și în vara anului viitor. La finalul anului 2022, creşterea ar putea fi, conform promisiunilor, de 300 de lei pentru copiii și adolescenții cu vârste 2-18 ani şi 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până în doi ani. 500 de milioane de lei ar fi impactul bugetar pentru această creștere, până la finalul acestui an. Potrivit reprezentanților Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sălaj, la finalul lunii trecute în județ au fost aproximativ 42.000 de beneficiari, număr care oscilează de la o lună la alta.