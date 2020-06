De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge: donatorii, răsplătiți cu surprize

Sălăjenii care vor să-și ajute semenii aflați în suferință sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la Centrul de Transfuzie Sanguină din municipiul Zalău să doneze sânge. După cum a explicat directorul centrului, medicul Cristina Ilieș, pentru a marca Ziua Mondială a Donatorului de Sânge persoanele care vor ajunge la centru în cursul zilei de luni – 15 iunie, în intervalul orar 7.30-14, pentru a dona sânge, vor avea parte de surprize. ”Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbătorită în fiecare an, în data de 14 iunie, de ţări din întreaga lume. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sănătăţii (OMS sau WHO acronimul în limba engleză World Health Organization), manifestarea are rolul de a aduce un omagiu donatorilor de sânge, şi în acelaşi timp, prin sărbătorirea acestei zile se doreşte creşterea gradului de conştientizare a nevoii de donaţii de sânge. Cu ocazia acestui eveniment, Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj a pregătit o mică surpriză pentru cei care vor veni să doneze sânge, luni 15 iunie”, a precizat doctorul Cristina Ilieș. Centrul va fi deschis și sâmbătă – 13 iunie, în intervalul orar 8-12. În ultima perioadă numărul donatorilor a scăzut semnificativ, scăderea fiind cauzată și de faptul că echipa mobilă pentru recoltare nu a mai putut face deplasări în teren, în localitățile județului, unde lunar erau organizate campanii de recoltare. Potrivit reprezentanților instituției, bolnavii din județ, aflați la tratament în diferite unități spitalicești din țară, dar și pacienți din alte județe au nevoie de sânge pentru a putea trăi.