Consilierii locali zălăuani din opoziție nu au votat bugetul pe 2018

Bugetul municipiului Zalău pe anul 2018 a fost supus votului consilierilor locali în ședința de joi, 15 februarie. Deși, în cele din urmă, bugetul a fost votat de majoritate, consilierii locali PNL au obiectat cu privire la multe din articolele și anexele proiectului de hotărâre, cuprinse în nu mai puțin de 115 pagini. Astfel, consilierul Claudiu Bîrsan a votat împotriva, în timp ce alături de el au fost și ceilalți consilieri din opoziție, prin abținere de la vot.

Otto Haller: “Activitățiile culturale pentru tineri lipsesc”

Consilierul Otto Haller s-a arătat indignat de faptul că bugetul pe anul 2018 finanțează activități culturale la care tinerii nu participă. “ Am văzut, recent, pe o rețea de socializare, o elevă de la un liceu de elită din Zalău care postase o filmare cu ea în timp ce dansa pe muzica lui Guță. Aprecierile din partea colegilor și prietenilor curgeau, iar eu mă întreb, oare această tânără ar fi avut curajul să posteze pe aceeași rețea, un video cu ea atunci când recită o poezie? Cu siguranță că nu, pentru că toți ceilalți ar fi râs probabil de ea. Știm bine că activitățile legate de cultură pe care le promovăm nu îi atrag pe cei tineri.

La spectacole sau evenimente, sunt aceiași spectatori, persoane în vârstă și aceiași invitați. Trebuie să facem ceva, să schimbăm lucrurile astfel încât să le deschidem celor mici și tineri apetitul pentru cultură și cunoaștere. Ei nici în zilele de școală nu mai sunt interesați să afle altceva. Îi găsim, în pauzele de la orele de curs, fumând prin barurile din apropierea liceelor”, a spus Otto Haller. El a mai făcut referire și la unele aspecte legate de curățenia orașului, dând exemplu negativ zonele din dreptul bordurilor, acolo unde niciodată noroiul nu dispare.

Consilierul s-a arătat interesat și de viitoarele angajări ce vor fi făcute în primărie, întrebând dacă se vor mai face noi angajări în aparatul local și pe ce funcții. Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău, i-a răspuns acestuia spunând că dacă se vor face angajări în perioada următoare, acestea vor fi cele făcute în urma pensionărilor, și că posturile pe care se vor face angajări vor fi cele ce țin de implementarea proiectelor pe bani europeni.

Claudiu Bîrsan: „Acest buget este o butaforie în spatele căreia nu se face, de fapt, nimic”

Consilierul PNL Claudiu Bîrsan a spus că acest buget este o butaforie în spatele căreia nu se întâmplă nimic, nici pe segmentul funcționării, nici pe cel al dezvoltării. Avem buget de funcționare, însă oamenii se întreabă dacă funcționăm cu adevărat. Avem și buget de dezvoltare, care, mare parte din el este excedentul bugetar din anul trecut, deci bani nefolosiți, însă nu ne dezvoltăm așa cum trebuie. Nevoile acestu oraș sunt foarte mari și trebui să facem tot posibilul să cheltuim banii pentru nevoi, dar și pentru dezvoltare. Investim bani în performanțele sportive însă performanțele nu le mai vede nimeni. Mutăm un excedent bugetar de la un an la altul și nu reușim să cheltuim pentru adevăratele proiecte care ne dor”, a spus în plenul ședinței, Claudiu Bîrsan.

Într-o declarație pe care consilierul local ne-a oferit-o la finalul ședinței, acesta a subliniat:

“Este pentru prima data după aproape 15 ani, când bugetul local se afla în scădere. Sigur, cauzele sunt multiple, dar este un lucru de subliniat, îngrijorător în ansamblu, acela că există acel excedent bugetar pe care-l rostogolim de la exercițiu bugetar la exercițiu bugetar și se pune întrebarea: de ce nu putem cheltui acei bani, pentru că nevoile sunt indiscutabile, există proiecte de importanță crucială care așteaptă să fie puse în practică. Oare nu este semnul unei lipse de performanță în actul administrativ?

Cred că, asemeni unui alergător de performanță, municipiul nostru nu trebuie să privească înapoi. Suntem într-o cursă de competitivitate cu alte orașe, cu alte regiuni și trebuie să ne uităm permanent la ceea ce fac aceste orașe, să privim doar înainte, acolo unde vrem să ajungem.

În altă ordine de idei, am inițiat împreună cu colegii un proiect de hotărâre care a fost dezbătut în finalul ședinței, dar pe care a trebuit să-l retragem deoarece avizul comisiilor a fost negativ. Este vorba despre un proiect legat de educație, de sprijinire a grădinițelor din Zalău cu bani pentru material didactiv novator, deosebit de util copiilor și educatoarelor.

Proiectul a trebuit retras, aceasta după dezbateri aprinse și după ce comisiile de specialitate au considerat că suma prevăzută în acest proiect ar însemna, practic, o nouă alocare de sume ceea ce ar excede prevederilor legale. În referatul de neavizare a acestui proiect se arată faptul că pentru grădinițe a fost alocată deja suma de 837.000 de lei în acest an. Proiectul urmează să fie rediscutat în ședința de luna viitoare, atunci când sper să fie și votat”, a spus consiliul local PNL Claudiu Bîrsan.

Dana Crișan: „Am tăiat din bani acolo unde nu trebuia să facem asta”

Consilierul PNL Dana Crișan a criticat felul în care banii au fost repartizați pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, în acest an. Văd că banii alocați activității și funcționării societății Citadin sunt reduși cu un procent de 30 la sută, bani pe care nu îi vor mai primi în acest an, lucru care nu mi se pare firesc. În condițiile în care acolo am făcut angajări tocmai pentru că volumul de lucru a crescut, noi dăm acum mai puțini bani acestei societăți și vrem să avem un oraș curat, întreținut, nu doar în centru ci în toate cartierele. Cum va fi posibil acest lucru?

Pe de altă parte, la cheltuielile de funcționare va trebui să economisim în acest an 12 milioane de lei (bani care nu mai vin de la Guvern, prin diminuarea secțiunii de funcționare) cum vom reuși să facem acest lucru în condițiile în care doar facturile la utilități au crescut îngrijorător de mult în acest an? Au crescut cheltuielile salariale. La Executiv avem creșteri de 48 la sută, la Poliția Locală cu 33 la sută, Casa Municipală de Cultură cu 26 la sută. Aceste creșteri sunt bune însă doar în condițiile în care reducem alte cheltuieli. Nu cele de dezvoltare – 75 la sută din acest buget este, de fapt, excedent bugetar din anul trecut, deci nu ne putem lăuda că n-am folosit banii în 2017. Trebuie să folosim înțelept toți banii și să nu ne bazăm pe faptul că, poate la vară, vor mai veni, dacă vor mai veni, niște bani de undeva. Discutăm pe ceea ce avem la dispoziție în acest moment”, a spus Dana Crișan.