Noile reguli valabile pentru comercianți și clienți în malluri

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a semnat, zilele trecute, ordinul care stabileşte măsurile ce trebuie luate în magazinele tip “mall” pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, în malluri, sălile de pariuri sportive şi în cele de jocuri de noroc. Între acestea sunt măsurarea temperaturii la intrarea în centrul respectiv, măsuri de igienă, dezinfecţie şi aerisire, amplasarea de panouri de informare, dar şi de marcaje pentru păstrarea distanţei. Documentul stabileşte măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, în sălile de pariuri sportive, precum şi pentru locaţiile în care se desfaşoară activitatea de jocuri de noroc Astfel, în toate spaţiile sunt obligatorii precauţiunile universal valabile şi răspunderea individual, precum: portul obligatoriu al măştii (medicale/non-medicale), care trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul, atât în spaţiile comune din interiorul centrului comercial, precum şi în interiorul magazinelor; izolarea angajaţilor la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie sugestivă de infecţie respiratorie (tuse, stănut, rinoree, febră, stare generală alterată); izolarea angajaţilor la domiciliu în cazul în care prezintă contact cu un caz confirmat de infecţie cu virusul SARS COV-2 şi respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare; igiena frecventă a mâinilor (dezinfecţie cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi/ spălare cu apă şi săpun), evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate. Totodată, clienţilor care prezintă simptome clinice sugestive infectiilor respiratorii li se recomandă să evite deplasarea la centrul comercial. Măsuri specifice pentru reluarea activităţii în spaţiile comerciale tip mall: Instalarea unor panouri de informare cu privire la regulile de igienă şi distanţare fizică plasarea unor indicatoare de restricţionare a aglomerării, stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii distanţării fizice; la intrarea în centrele comerciale se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (temperatură care depăşeşte 37,3 C, măsurată cu termometru non-contact, tuse, strănut, rinoree) amplasarea de marcaje orientative în lifturi, scări rulante şi în zonele de circulaţie pentru menţinerea distanţei fizice de minimum 2 m şi evitarea staţionării îndelungate, în grupuri mai mari de 6 persoane; accesul clientilor in cadrul centrelor comerciale tip mall se va realiza astfel încât să se asigure distanţarea fizică (numarul maxim de persoane va fi calculat în functie de suprafaţa centrului commercial, cu asigurarea unei suprafeţe de minim 7 mp/persoană); panouri separatoare în toate zonele de informare/birouri vânzare/casă marcat/ghişee; acolo unde este posibil, crearea unor căi de acces diferite faţă de cele de ieşire, iar unde nu există posibilitatea, fluxurile intrare/iesire se vor delimita prin amplasarea de linii/bariere de separare; dezinfecţia frecventă a suprafeţelor cu produse biocide avizate/autorizate pentru toate spatiile comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari etc.); dezinfectarea frecventă a caselor de marcat şi POS-urilor cu dezinfectanţi avizaţi/autorizaţi, precum şi încurajarea plăţilor cu cardul; instalarea de dispensere cu produse biocide avizate/autorrizate pentru dezinfecţia mâinilor în toate zonele de acces în centrul comercial, comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari etc.); asigurarea igienizării toaletelor cât mai frecvent posibil; aerisirea spaţiilor cât mai frecvent şi menţinerea în pozitia deschis, pe cât posibil, a uşilor de acces, precum şi oprirea sistemelor de perdele de aer la intrări şi intezicerea folosirii ventilatoarelor în magazine; asigurarea unui program de întreţinere a echipamentelor de climatizare în concordanţă cu recomandările producătorului; acordarea unei atenţii mai mari pentru sistemele centralizate de aer condiţionat prin curăţarea şi schimbarea filtrelor precum şi curăţarea frecventă a filtrelor de la sistemele de ventilaţie din lifturi; instruirea personalului de curăţenie din centrele comerciale privind măsurile de protecţie individuală, procedurile de curăţare şi dezinfectare a spaţiilor comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.); măsurile de eliminare a deşeurilor. Asigurarea de echipament individual de protecţie adecvat nivelului de risc (de exemplu mască cu cartuş filtrant pentru cei care întreţin echipamentele de ventilaţie, schimbă/curaţă filtrele) şi instruire privind modul de utilizare al echipamentului individual de protecţie (EIP); interzicerea testării produselor cosmetice pe piele; – Unităţile de alimentaţie publică din cadrul centrelor comerciale vor asigura servirea de produse alimentare doar în sistem “take away”; în cadrul magazinelor se va reduce timpul de acces în cabina de probă (de ex. prin a permite accesul cu doar trei articole de persoană); asigurarea unei bune ventilaţii a cabinelor (se menţin deschise/ perdeaua ridicată când nu este folosită cabina); locurile de joacă pentru copii din cadrul centrelor comerciale rămân închise; sălile de cinema şi sălile de jocuri din cadrul centrelor comerciale rămân închise.