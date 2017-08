Se lansează “File din istoria satului Zalnoc”

Împlinirea a 690 de ani de atestare documentară a localităţii sălăjene Zalnoc, comuna Bobota, va fi marcată la finele acestei săptămâni, prin lansarea “File din istoria satului Zalnoc”. Scris de către istoricul Marin Pop, cercetător ştiinţific în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, volumul reprezintă o monografie a satului sălăjean, în care autorul vorbeşte despre legendele locului, evoluţia istorică, socio-demografică şi economică a localităţii, viaţa religioasă, învăţământul, starea materială a locuitorilor, politica şi administraţia publică, dar şi despre potenţialul turistic.

“Am considerat că am o datorie morală faţă de satul Zalnoc, în care mi-am început cariera profesională, în anul 1991, ca profesor suplinitor la catedra de Istorie-Geografie. Deşi am predat la şcoala din Zalnoc doar un singur an, momentele petrecute în acest sat şi omenia locuitorilor mi-au rămas profund impregnate în memorie”, precizează Marin Pop în “Cuvânt înainte”. “În timp ce mă documentam pentru monografia satului natal, Bobota, am descoperit documente care se refereau şi la celelalte două localităţi ale comunei: Zalnoc şi Derşida. După publicarea monografiei localităţii Bobota, în anul 2013, am decis să aprofundez şi să încerc elaborarea unei lucrări cât mai vaste despre localitatea Zalnoc. Am considerat că anul 2017, când se împlinesc 690 de ani de la atestarea documentară a localităţii Zalnoc, ar fi momentul potrivit pentru a definitiva şi publica prezentul volum”, punctează istoricul.

Monografia va fi lansată la Căminul Cultural din localitate. Programul sărbătorii satului va mai cuprinde oficierea Sfintei Liturghii de către preoţi fii ai satului, cu participarea corului înfiinţat de către fostul preot în Zalnoc, Ioan Pop, la biserica din Zalău-Porolissum, inaugurarea noului cabinet medical din sat, în prezenţa autorităţilor locale.