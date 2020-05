Sălăjenii ies plângând din farmacii: “Așteptăm să cădem din picioare!”

Drama pacienților care suferă de boli tiroidiene, mulți dintre aceștia având operații de scoatere totală sau parțială a glandei tiroide, trec, în continuare, prin adevărate drame. Medicamentul de care depinde însăși viața lor este de negăsit în farmaciile din județ, ca de altfel din întreaga țară. Este cea de-a patra lună în care acest medicament lipsește din toate farmaciile, iar acest lucru a făcut ca situația multor pacienți să se agraveze. Miercuri, la toate farmaciile din Zalău, cuvântul de ordine era “Euthyrox”. Pacienții de ambe sexe, cu precădere femei de toate vârstele, întrebau ce să facă pentru că se simt din ce în ce mai rău din cauza faptului că tratamentul pentru afecțiunile tiroidiene de care suferă nu a mai fost administrat în ultimele luni. Pentru cei care nu știu, întreruperea tratamentului hormonal pentru o perioadă de doar câteva zile, produce în organism o serie de transformări pe care cei mai mulți le suportă cu mare greutate. Dacă tratamentul nu este luat pe o perioadă mai mare de două săptămâni, lucrurile se complică, iar starea de sănătate se înrăutățește considerabil. Pacienții care nu iau acest tratament în doza prescrisă de medic riscă afecțiuni cu impact devastator pentru sistemul nervos, circulator și osos din organism, iar agravarea poate ajunge la un moment dat până la riscul producerii unui infarct miocardic. Oboseală accentuată, insomnie, apatie, salturi oscilante – de la calm la nervozitate accentuată și nejustificată, în doar câteva minute – transpirații excesive, tremor, stare generală de rău, hiper sau hipotensiune arterială, palpitații, stări de depresie, imposibilitatea de a controla stările emoționale, agitație, atacuri de panică, metabolism dat peste cap și multe alte afecțiuni care pot veni adesea în lanț, toate dintr-o singură cauză: lipsa administrării hormonilor tiroidieni.

Minciunile și explicațiile lipsite de orice suport în realitate ale factorilor de răspundere din Guvern au agravat situația și au agitat și mai mult spiritele. Oficialii din Ministerul Sănătății promiteau, la începutul lunii aprilie, tuturor pacienților, că acest medicament va fi din nou disponibil în farmacii în doar câteva zile. Iată că a trecut nu doar aprilie, ci și luna mai, și acest medicament este, pe mai departe, de negăsit. O primă cauză ar fi faptul că, deși medicamentul există, acesta nu este distribuit corect în farmacii, o a doua cauză, faptul că distribuitorii blochează medicamentul și nu-l dau farmaciilor din România, preferând să-l vândă, mai departe, via România, altor țări, acolo unde prețul este de până la opt ori mai mare. Potrivit lui Vlad Mixich, “(…) crizele de medicamente sunt cauzate și de faptul că suntem țara cu prețuri foarte mici față de restul Europei și, prin urmare, când apare o discontinuitate sau o problemă, producătorul internațional preferă, probabil, să alimenteze țările unde prețurile sunt mai mari. Gândiți-vă că, în Cehia, Euthyroxul este cu 60 la sută mai scump decât în România, iar în Germania este de opt ori mai scump”, a spus Vlad Mixich la postul de radio EuropaFM.

“Ne mint și își bat joc de noi!”

“Aștept să mă prăbușesc în mijlocul străzii. Poate așa mă vede cineva, pentru că nu mai pot. Am luat tratamentul pe jumătate, ca să îmi ajungă măcar cât de cât, însă medicul meu de la Cluj a țipat la mine când i-am spus acest lucru la telefon, spunând că dacă nu iau tratamentul așa cum mi l-a prescris o să-mi asum riscul să ajung la reanimare. Nu mai pot să dorm, nu mai am putere să fac nimic acasă, mă cert cu toată lumea, plâng din senin, îmi bate inima foarte tare și am pulsul mărit. Amețesc permanent. În fiecare dimineață iau toate farmaciile la rând, ăsta este serviciul meu de zi cu zi. Degeaba. Toți ne mint, toți își bat joc de noi. Măcar să le scumpească, să ne oblige să plătim aceste medicamente dacă nu sunt în stare să ni le ofere compensate așa cum scrie în lege, dar să le lase să iasă din depozit pentru că acest medicament există, dar e blocat. Cineva spunea la TV că medicamentul există în depozite dar, pentru că la noi este încă ieftin, se preferă exportarea lui către țări precum Austria sau Germania, acolo unde mult mai scump. Bine că ne adună ca pe vite atunci când au nevoie nevoie de noi să îi votăm! Așa am ajuns!”, ne-a spus o pensionară la ieșirea dintr-o farmacie situată în centrul Zalăului. Farmaciștii, la rândul lor, nu mai pot gestiona această problemă fiind realmente depășiți de situație și exasperați de conflictele pe care le au cu pacienții, zilnic. Pe toate ușile farmaciilor din Zalău sunt lipite afișe mari pe care scrie “Nu avem Euthyrox”, și aceasta pentru ca oamenii să evite să mai intre în farmacie și să solicite medicamentul. Anca Crupariu, purtător de cuvânt la Agenția Națională a Medicamentului, a spus, legat de penuria de Euthyrox, că este vorba despre un “dezechilibru” însă, din explicațiile ei, pacienții nu înțeleg mare lucru. ”Dacă v-ați uitat în sistemul electronic de raportare, acolo toate datele sunt exprimate în comprimate și nu în număr de cutii și sunt datele care corespund stocului în o anumită zi. Înseamnă că mâine nu găsiți aceleași date. Din păcate, și noi recunoaștem că această criză continuă pentru că echilibrul care s-a stricat la începutul anului a fost mai greu de restabilit. Consumul în ianuarie a fost cu peste 50% mai mare decât în lunile precedente. Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-au depășit cantitățile livrate. S-a întâmplat ceva. Nu s-a vândut paralel. Au existat mai mulți factori, inclusiv o tendință spre mici stocuri ale pacienților. Nu putem numai noi să rezolvăm problema. Noi monitorizăm”, a declarat Anca Crupariu, purtător de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului. “Dintre cei șapte distribuitori de primă linie care aprovizionează piața din România, o parte dintre ei și-au aprovizionat farmaciile de lanț, preferențial. Asta înseamnă că au primit peste 80 la sută din cantitate doar în farmaciile lor. Dar există și distribuitori care au avut o conduită mai corectă și sub 20 la sută din cantitate au îndreptat-o către farmaciile lor, dând așadar și altor farmacii. De ce este important? Pentru că trebuie să ajungă în toate zonele țării, și într-un sat, și într-un orășel mai mic…”, a declarat, zilele trecute, Vlad Mixich, de la Observatorul Român de Sănătate. Ceea ce reprezentantul Agenției Medicamentului a uitat să spună este faptul că statul, prin Agenția Națională a Medicamentului, ar trebui să îi amendeze pe distribuitori și pe reprezentanții farmaciilor care nu își respectă obligația de serviciu public, aceea de a le asigura bolnavilor medicamentele necesare. Nici autoritățile sălăjene nu au vești noi legate de o posibilă aprovizionare a farmaciilor din județ cu acest medicament de care depinde sănătatea, chiar viața a mii de sălăjeni care au o afecțiune tiroidiană. Dacă luna trecută, reprezentanții DSP Sălaj spuneau că monitorizează situația și că, deși nu au nicio putere pentru rezolvarea acestei situații grave, vor face eforturi pentru remedierea ei, între timp peste tot s-a așternut liniștea, iar pacienții cu aceste afecțiuni au fost lăsați în cel mai pur stil românesc, în voia lui Dumnezeu. Între timp, bolnavii iau la rând farmaciile, se ceartă cu farmacistele, iar starea de sănătate a acestor oameni se degradează pe zi ce trece, știut fiind faptul că lipsa hormonilor tiroidieni, absolut obligatoriu de administrat zilnic de către pacienți, poate cauza dezechilibre deosebit de grave, multe organe fiind afectate de această lipsă. Medicii specialiști endocrinologi spun că pacienții care nu iau timp îndelungat hormonii în doza prescrisă se vor confrunta cu stări de depresie, stare generală proastă, oboseală și incapacitatea de a face cel mai mic efort, complicații la nivelul inimii și la nivelul altor organe care pot conduce chiar către situații deosebit de grave.