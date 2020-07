Raed Arafat: “Eu vă cumpăr glonțul, faceți ce vreți cu mine!”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) și secretar de stat în MAI, Raed Arafat, a declarat recent, pe un post de știri TV, că se simte „consumat” de faptul că multă lume îl acuză atât pe el, cât și pe colegii săi, de fapte de corupție. „În momentul în care prindeți că doctorul Arafat a luat un leu sau a dat cuiva un leu, deși este o chestie de corupție, nicio problemă. Eu vă cumpăr glonțul, faceți ce vreți cu mine. Eu nu am făcut așa ceva în viața mea și nu am să fac! Am încredere în oamenii cu care lucrez că nici ei nu pretează la așa ceva. Dacă undeva se găsește unul, se va scoate de acolo. Nu putem să continuăm sub această teroare. Peste tot suntem acuzați că suntem hoți. Oameni buni, lucrăm pentru țara asta și facem pentru țara asta ce este la limita stresului maxim. Poate sunt probleme care trebuiau rezolvate de ani de zile și acum când rezolvăm și când ies rezultatele ne trezim că suntem făcuți hoți? Cum își permite cineva să vină să acuze”, a declarat acesta, recent. Un alt lucru care îl deranjează pe Raed Arafat este și o campanie din ce în ce mai mediatizată prin care tinerii sunt îndemnați să renunțe la măștile de protecție.

Șeful DSU susține că ar fi primul care l-ar da în judecată pe consultatul care a promovat o astfel de campanie, și anume, pe Cezar Ionașcu. „Eu aș fi primul care l-aș da în judecată pe domnul Ionașcu, dacă aș infecta-o pe bunica mea, dacă aș fi un tânăr. Nu intru în dialog cu acest domn. Tocmai vorbeam că există libera exprimare, normală în societatea democratică, dar îi inducem în eroare și pe alții. În astfel de campanii pe Facebook chiar ei au luat măsuri și le-au oprit. Noi putem doar sesiza Facebook că există o campanie care induce în eroare oamenii în privința răspândirii, prevenirii SARS-CoV2. Dar e posibil ca astfel de campanii să se găsească și pe alte rețele de socializare”, a mărturisit Raed Arafat la un post TV. „Aici nu mai vorbim de libertatea de exprimare, ci de libertatea de a induce oameni în eroare și a-i ucide. Nu este vorba despre libertatea de exprimare pentru că este un context de sănătate publică, pandemic și mesajul dat tinerilor, care sunt un vector de transmisie, ei nu sunt în pericol imediat, dar pot pune în pericol viața altora dacă nu respectă reguli. Această campanie, venind către tineri să nu respecte reguli, este clar că e contrară nu cu recomandările, ci cu legislația în vigoare. Problema este că se pune orice magazin, orice locație în pericol de a primi amenzi din cauza unora are nu vor să respecte reguli. În transportul public în comun, poate să fie interzisă intrarea persoanei în mijlocul public de transport în comun”, a mai adăugat Raed Arafat.