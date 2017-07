Președinte executiv al PMP Valeriu Steriu are încredere în Adrian Popan și în viitorul filialei sălăjene Florin Negoiţă

Prima ședință a Partidului Mișcarea Populară filiala Sălaj, cu Adrian Popan în calitate de președinte interimar, l-a avut ca invitat pe Valeriu Steriu, președintele executiv al partidului și președinte interimar al organizației București. Cei doi au prezentat în conferința de presă de vineri, 21 iulie, la sediul PMP Sălaj, câteva date privind situația procesului de fuziune UNPR-PMP, dar și câteva aspecte privind activitatea partidului la nivel național, în prima sesiune legislativă din acest an a Parlamentului. Partidul Mișcarea Populară își continuă linia de opoziție totală, prin susținerea cu tărie a tuturor proiectelor depuse și nu numai, ci și prin alte activități, pentru că sunt foarte multe lucruri care ni se par nefirești sau grave, în acest moment, în țară. “Suntem, cred, cel mai activ partid din acest punct de vedere, cu peste o sută de proiecte legislative importante depuse în Parlament, multe dintre ele aflându-se în faza de analiză în comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților.

În clipa de faţă procesul de fuziune UNPR-PMP se află la Curtea de Apel din București și se judecă. A fost o primă pronunţare la Tribunalul Bucureşti, fuziunea fiind aprobată. Au fost chichiţe, tertipuri avocăţeşti care au prelungit acest proces de validare definitivă la Curtea de Apel. Până la sfârşitul acestei veri, cu siguranță, procesul se va încheia și sunt convins de faptul că aproape toți, dacă nu chiar toți cei care vor trebui să aleagă încotro se vor îndrepta, vor lua cea mai înțeleaptă decizie. Nu avem probleme majore, nu avem de ce sa sancționăm pe cineva, fiecare membru de partid a muncit și a reușit să-și câștige o poziție prin efort și ambiție. Vreau să lăsăm în urmă trecutul, defecțiunile, și să privim înainte cu încredere. Tot ce trebuie să știți este faptul că noi nu centrifugăm oamenii în partid, scopul nostru este să-i aducem pe oameni în partid. Da, am o problemă atunci când constat, de exemplu, că un deputat, ales pe voturile PMP din alte județe, pentru că, cu mai puțin de 3.000 de voturi știm cu toții că nu reușești să intri în mod normal în Parlament, însă, atâta timp cât acest mandat a fost obținut în mod legal, nu am voie și, de altfel, nici vreo intenție să aplic o sancțiune. Avem alte lucruri importante de făcut. În plus, nu înseamnă că dacă deputatul nu mai este în echipă fuziunea nu mai merge înainte”, a spus Valeriu Steriu referindu-se la situația deputatului Liviu Balint.

Președintele intermiar al PMP Sălaj, Adrian Popan, s-a declarat optimist în privința viitorului filialei sălăjene a partidului, dar și în privința fuziunii UNPR-PMP. “Eu am preluat partidul din mers, dar am reușit să pun la punct lucrurile care mi s-au părut urgente și importante în această fază. Vom avea în aceste zile o ședință a comitetului executiv în care am să le spun colegilor mei ce așteptări am și am să ascult la rândul meu și ce așteptări au ei, pentru că scopul meu principal este să reușim să dialogăm, să fructificăm fiecare întâlnire și să reușim să fim pe aceeași lungime de undă. Vreau să existe transparență în ceea ce urmează să facem și să reușim să creștem. Vreau ca fuziunea să însemne pentru PMP Sălaj oportunitatea de a câștiga capital consistent de plus-valoare, și vreau să-i asigur pe toți cei care vor veni în PMP, indiferent că vor veni din afară sau în urma acestei fuziuni, de faptul că fiecare își va avea locul și rolul bine definit în partid.”

În încheierea conferinței de presă de la Zalău, Valeriu Steriu a declarat că PMP are în față doi ani în care poate crește din toate punctele de vedere. ‘’Avem un teren liber de construcție în următorii doi ani, pentru că următoarele alegeri vor veni în iunie 2019, așa că, avem timp să facem, la nivel național, un partid bine așezat, plecând de jos în sus, așa cum este și firesc, prin alegerile ce se vor realiza la nivelul fiecărei localități și municipii. Vom fi, cu siguranță, la finalul acestui an, singurul partid din România care își încheie alegerile în mod corect, conform statutului, transparent și onest față de membrii partidului dar mai ales față de cetățeni’’, a spus președintele executiv al PMP, Valeriu Steriu. (P)