Partidele, obligate să promită de la distanță: fără adunări publice în campania electorală

Partidele politice trebuie să se mulțumească în campania electorală din acest an cu publicitate și promisiuni făcute către alegători de la distanță. Prin urmare, exact lucrul pe care, în mod normal, orice formațiune politică sau candidat se bazează într-o campanie electorală, mitingurile, reuniunile, adunările publice, nu vor mai fi posibile pentru aceste alegeri. Premierul Ludovic Orban a anunţat în urmă cu câteva zile că, pentru alegerile din acest an, în campania electorală pentru alegerile locale nu vor fi organizate adunări publice şi mitinguri electorale în aşa fel încât să fie respectate măsurile de protecţie COVID-19. “Am adoptat un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (…). Este adevărat că nu se vor putea organiza adunări publice, mitinguri electorale, normal, dacă se face campanie din casă în casă, candidaţii vor trebui să poarte mască, pentru că în spaţii închise se poartă mască, se va apela la o campanie mai intensă pe media, pe online, că acum online este clar un mijloc de comunicare safe. Trebuie să se adapteze şi candidaţii şi alegătorii”, a declarat Ludovic Orban. Premierul a explicat că se va ţine cont de respectarea măsurilor de protecţie COVID-19 şi în organizarea secţiilor de vot. “În organizarea secţiilor de vot, evident, trebuie să iei nişte măsuri legate de numărul maxim de persoane care să intre, se stă la coadă la anumită distanţă, trebuie dezinfectanţi, măşti de protecţie, toate regulile trebuie respectate”, a precizat şeful Executivului. De asemenea, Ludovic Orban a mai spus că alegerile generale ar putea avea loc în 6 decembrie. “Alegerile generale, după opinia noastră, sorocul lor, termenul lor constituţional este în data de 6 decembrie. Este data pe care noi am propus-o, aştept şi punctele de vedere ale altor formaţiuni politice privitor la această dată”, a afirmat premierul Orban.