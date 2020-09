Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul PNL la șefia Consiliului Județean: „Vreau un județ care să ofere perspective reale de viitor copiilor noștri”

„Cetățeanul este stăpânul alesului local și nu invers”. Acesta este unul din principiile pe care Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Sălaj, îl va aplica când va ajunge să preia conducerea județului, după alegerile din 27 septembrie. Cel puțin asta a afirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută, marți, la sediul formațiunii politice, avându-l alături pe Florin Iordache – candidatul Alianței USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Zalău. Cei doi candidați sunt reprezentanții formațiunilor politice care au făcut „front comun” pentru câștigarea alegerilor din această lună, respectiv funcțiile: de președinte al CJ Sălaj, respectiv de primar al municipiului Zalău.

Dinu Iancu Sălăjanu vrea schimbarea ideilor cu ”lasă că merge şi aşa”

„Am ales să fac parte din acest partid fiindcă simt că pot contribui nu numai la dezvoltarea Sălajului, ci şi la o construcție politică reprezentativă pentru noi, pentru sălăjeni. Am intrat în viața publică, atât în politică, cât şi în administrație, cu credința că pot aduce o schimbare în viața județului pe care l-am ales drept acasă. Pentru mine, dezvoltarea județului Sălaj înseamnă o administrație profesionistă, transparentă şi dedicată comunității. Nu putem dărâma şi reconstrui de la zero puținul făcut în ultimii zece ani, dar când susțin <<că reclădim>> Sălajul vreau administrarea corectă a ceea ce există deja, dar şi schimbarea ideilor cu <<lasă că merge şi aşa>>, de până acum. Am devenit parte din administrația locală cu credința că pot contribui la schimbarea în bine a comunității sălăjene, comunitate pe care o iubesc, o respect și al cărei nume am ales să-l port cu mine, cu mândrie, de-a lungul întregii mele cariere. Județul Sălaj s-a dezvoltat într-un ritm mult mai lent decât județele care sunt conduse de ani de zile de către o administrație liberală, de dreapta. M-am săturat să privesc la vecinii noștri cu invidie, m-am săturat să aud că sălăjenii aleg să se mute în Cluj sau Bihor pentru că acolo găsesc cu totul alte oportunități. Nu mai vreau, așa cum sunt convins că nu mai vreți nici voi, ca Sălajul să fie considerat peste tot un simplu județ mic, fără potențial de dezvoltare și fără perspective. Vreau un județ conectat prin infrastructură de calitate la întreaga regiune. Vreau un județ aliniat din punct de vedere economic la întreaga regiune. Și nu în ultimul rând, vreau un județ care să ofere perspective reale de viitor copiilor noștri”, a precizat Dinu Iancu Sălăjeanu candidatul PNL la șefia județului. Liberal convins, Dinu Iancu crede în valorile democratice: în deschidere către lumea civilizată, economia privată și rolul societății civile în funcționarea statului. În plus față de dezideratele generale, programul său politic se bazează pe trei principii care se referă în mod specific la locul şi momentul în care se află județul Sălaj și anume: „Cetățeanul este stăpânul alesului local și nu invers”; „Mai puțină politică, mai multă administrație” și „Județul Sălaj nu mai poate fi considerat un județ de mâna a doua”. Acesta și-a prezentat și planul de măsuri pentru județul Sălaj pe care le va aplica imediat ce va ajunge la conducerea județului. Este vorba despre: „Modernizarea procesului administrativ” prin profesionalizarea resurselor umane din aparatul administrativ județean; „Dezvoltarea sectoarele economice cu potențial local”, „Promovarea culturii și a valorilor locale”, „Fondurile europene – prioritate zero pentru Sălaj”, „Modernizarea infrastructurii de transport” și „Modernizarea sistemului medical județean”.

Florin Iordache va investi în economia locală

De cealaltă parte candidatul Alianței USR PLUS, susținut de PNL pentru funcția de primar al Zalăului, Florin Iordache a spus că în calitate de viitor primar al Zalăului va investi în economia locală pentru a fi una performantă, care să ofere locuri de muncă bine plătite. Zalăul va avea „o administrație prietenă cu antreprenorii va încuraja constant dezvoltarea de noi afaceri, precum și atragerea în Zalău a unor noi lideri de piață. Orașul beneficiază din plin de poziționarea strategică pe axa viitoarei autostrăzi Cluj-Napoca Oradea”, a precizat Iordache. Planul viitorului primar al municipiului Zalău mai include și transparența în administrație prin digitalizare, amenajarea de spații și zone verzi pentru liniște și relaxare, deblocarea străzilor din cartiere prin amenajarea unor parcări rezidențiale; o infrastructură bine pusă la punct cu drumuri asfaltate, cu trotuare, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, dar și cu iluminat care să funcționale pe toate străzile orașuluiZalău. Administrația înțelege că viitorul orașului se află în școli și licee, o Educație performantă fiind adevăratul motor al unei dezvoltări durabile. Școlile și liceele nu vor fi doar vopsite, ci și echipate corespunzător, după specificul pieței de muncă locale, pregătite să facă față învățământului online și dual, într-o ambianță care să le ofere copiilor dragul de a veni la școală în fiecare zi. Combaterea abandonului școlar va fi o prioritate de nivel zero și urgență maximă, iar masa caldă pentru elevi rămâne proiectul de suflet al guvernului Cioloș și a oricărei administrații USR PLUS, alături de programul <<Școala după Școală>>”, a precizat candidatul USR PLUS, suținut de PNL, pentru Primăria municipiului Zalău.