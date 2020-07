Dacian Cioloș a prezentat candidatul Alianței pentru Primăria Zalău

Florin Iordache este candidatul Alianței USR-PLUS Sălaj la funcția de primar al municipiului Zalău. Lansarea candidaturii a avut loc astăzi, 15 iulie, pe platoul de marmură din centrul orașului, eveniment la care au luat parte reprezentanți ai alianței, dar și președintele PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș.

De profesie inginer, în vârstă de 52 de ani, Florin Iordache vine din mediul antreprenorial și își propune să schimbe multe lucruri, desigur împreună cu colegii din alianță. ”Am ajuns împreună cu colegii din USR la un acord complet pe județul Sălaj referitor la Alianța USR-PLUS, astfel că Alianța va prezenta liste comune de consilieri în 57 de comune și orașe, dar și la Consiliul Județean (CJ). Împreună vom susține candidatul la CJ din partea PNL, pe domnul Dinu Iancu Salajanu. Le mulțumesc atât colegilor din USR, cât și celor din PLUS pentru munca depusă în ultimii ani. Am fost împreună pe stradă atunci când democrația era în pericol. (…). Două partide de voluntari, gata să vorbească cu fiecare cetățean, vom parcurge comunele pas cu pas și orasele, ne vom întâlni cu oamenii și ne vom expune viziunea modernă asupra orașului și județului. Suntem convinși că: vom pune capăt hegemoniei partidului roșu în județul Sălaj, vom pune capăt lucrului făcut de mântuială și de fațadă, dar și lucrărilor de proastă calitate! Ne vom îndrepta spre un oraș modern și deschis la nou și la tehnologie.Vrem să începem și aici, la Zalău, o schimbare majoră! Să facem din orașul nostru un model de bună guvernare, transparență modernă care să pună în evidență atât istoria noastră, tradiția, dar și creativitatea, profesionalismul și dorința zălăuanilor și a sălăjenilor de a avea o viață mai bună. Vă chemăm alături de noi, să fiți parte a acestei schimbări și să o facem împreună cât mai bine. Noi USR și PLUS, două partide tinere și de oameni tineri, ne-am unit și mergem la victorie”, a spus Florin Iordache, candidatul alianței pentru funcția de primar al Zalăului.

Florin Iordache, susținut de Dacian Cioloș

Președintele PLUS, Dacian Cioloș a precizat că pentru câștigarea alegerilor în Sălaj s-a realizat un parteneriat cu PNL. ”Astăzi din partea Alianței USR-PLUS Sălaj vă anunțăm faptul că avem un candidat comun la Primăria municipiului Zalău. Vreau în primul rând să mulțumesc și să felicit cele două filiale: USR și PLUS Sălaj, pentru faptul că au reușit să se pună de acord pe o listă de candidați comuni. Astăzi vorbim de candidatul la Primăria municipiului Zalău, dar avem candidați peste tot în județ. Vreau să le mulțumesc pentru că au reușit să lase deoparte interese de partid și să propună candidați comuni cu șanse mari de câștig în Zalău și în alte locuri din județ. Pornim desigur de la premiza rezultatelor bune pe care le-am obținut la alegeri europarlamentare când Alianța USR PLUS a fost o surpriză în Sălaj, atât în Zalău cât și în restul județului. Acesta a fost un semnal pentru noi din partea locuitorilor Zalăului și a județului Sălaj și astăzi venim cu un candidat comun, Florin Iordache. Acesta vine din mediul antreprenorial, om care are experiența administrării de resurse, a gestiunii echipelor și vine cu suflu acesta nou de care Primăria municipiului Zalău are nevoie. Avem o echipă foarte solidă de consilieri municipali, oameni care vin mediul antreprenorial cu experiență în administrația publică în mediul neguvernamental, oameni care pot să dea un suflu nou Zalăului. E important să arătăm că și în Zalău se mișcă lucrurile, că putem atrage investiții private, cât și investiții publice, fonduri europene. Din păcate Zalăul și Sălajul nu a excelat la atragerea de fonduri publice, altele decât cele împărțite pe criterii politice. Și asta cu atât mai mult cu cât vedem că se poate. (…) În următorii patru ani România va avea la dispoziție fonduri europene cum nu a avut în ultimi 30 de ani încoace. Cu banii care vor veni din bugetul multianual, România ar putea să atragă în următorii șapte ani, peste 70 de miliarde de euro. Cea mai mare parte a acestor fonduri vor putea finanța proiecte locale și proiecte economice, deci pot fi atrași și de comunitățile locale dacă va exista o viziune de dezvoltare. Avem nevoie de oameni cu viziune nu pentru atrage un asflat în stânga și în dreapta, ca să nu mai vorbim de centura Zalăului. În 2016 când am fost aici, eram prim-minstru și am anunțat că, după discuțiile cu ministerul Apărării, situația terenului era clarificată și se putea da drumul la studiul de fezabilitate care să fie finalizat. Iată că după patru ani, suntem aprope în același stadiu. Dincolo de aceste lucruri Zalăul are nevoie să fie conectat la o rețea a unor mari centre urbane din acestă parte a țării și pentru asta este nevoie de dinamism, la fel cum se întâmplă în alte orașe din jur. E nevoie ca autoritățile locale să se preocupe de atragerea de investitori în Zalău și în Sălaj. Vrem să câștigăm cu această candidatură! Și pentru asta suntem gata la un parteneriat cu alte forțe politice, în primul rând cu PNL. (…). Evident că îl voi susține pe Florin și toată echipa Alianței USR-PLUS în această campanie”, a precizat Dacian Cioloș.