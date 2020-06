Turnul de pe clădirea CNS – în pericol de prăbușire

Furtuna de joi a produs pagube însemnate la una dintre cele mai reprezentative și valoroase clădiri din Zalău – Colegiul Național “Silvania” (CNS). Mai gravă este starea turnului de pe acoperișul clădirii, simbolul acestui edificiu de patrimoniu. Turnul se află în pericol de prăbușire, fiind oricum într-o stare destul de avansată de degradare chiar înainte de această furtună. După vijelia de joi, acest turn se poate prăbuși oricând, punând în pericol siguranța elevilor, dar și a trecătorilor care circulă pe strada Unirii. Directorul CNS, profesorul Florin Morar, ne-a spus că situația este gravă și că se încearcă, în limita posibilităților materiale și a resursei umane de care colegiul dispune, să se mențină prin reparații, înlocuirea țiglei sparte și repararea ferestrelor, limitarea stării de pericol cauzată de aceste distrugeri. Situația acestei clădiri este, de peste 25 de ani, aceeași. Un litigiu între Eparhia Reformată Piatra Craiului și Guvernul României (în calitate de pârât) trenează de două decenii și din această cauză, clădirea nu poate fi reabilitată. În toți acești ani s-au efectuat doar reparații care, așa cum este firesc, nu au putut garanta un efect de durată, solid și vizibil, pentru ca această clădire – simbol să nu ajungă în starea în care se găsește astăzi. Practic, sub ochii noștri, pericolul pândește asupra elevilor și profesorilor în fiecare minut, iar patrimoniul municipiului riscă să ajungă împrăștiat în bucăți, în stradă sau, mai rău, chiar în capul trecătorilor. Cele două corpuri de clădire, A și B, nu pot fi restaurate întrucât acest litigiu împiedică, până la finalizare, orice demers. Eparhia Reformată Piatra Craiului a dat în judecată statul – proprietarul actual al clădirii – în anul 2003. Procesul a ajuns acum, după aproape trei decenii, la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nu există semnale certe că acesta s-ar putea finalize în curând. S-a putut reabilita doar corpul C care nu intră în sfera acestui litigiu.

Florin Morar, directorul CNS: “ Riscăm să pierdem, prin degradarea continuă, o clădire de patrimoniu, un simbol al Zalăului. Elevii și profesorii sunt și ei în pericol!”

Profesorul Florin Morar se afla joi, la ora 22, în curtea colegiului, alături de câțiva angajați care au încercat, imediat după furtună, să repare ceea ce se putea repara. La o primă evaluare, situația arată îngrijorător. „De pe corpul A, țigla a căzut pe o suprafață destul de mare. Mai multe geamuri s-au spart. Intră apa peste tot, s-au umezit pereții, pardoseala. Deși țigla a fost înlocuită nu cu mult timp în urmă, aceasta s-a spart, a căzut, în sălile de clasă a intrat apa. Am înlocuit-o cu angajații noștri. Și corpul B a suferit distrugeri, țigla căzută, apa a pătruns, în ambele clădiri în clase, pe holuri, în subsol – fiind pusă în pericol și fundația. Situația mai gravă este la corpul A, pentru că acoperișul este vechi, neschimbat, ferestrele de asemenea foarte vechi. Deși am apelat la Pompieri și aceștia au venit cu o autospecială, nu s-a putut intra în curtea clădirii, așa că ne-am descurcat cu forțe proprii. Avem o promisiune de sprijin și din partea Primăriei, instituție care, de altfel, de-a lungul timpului a ajutat acest colegiu, o comisie formată din patru persoane a venit la noi și a evaluat pagubele, se încearcă și din această parte atragerea unor bani, astfel încât să putem să executăm reparații consistente, pe suprafețe mari. Cu toate acestea, situația va fi, oarecum, tratată pe moment, pentru că această clădire necesită o restaurare completă, lucru care nu poate fi făcut atât timp cât acest litigiu este pe rolul instanțelor. Reparațiile pe care le facem sunt cu efect temporar. Degeaba am reparat, de exemplu, la etajul doi al corpului A, de ieri apa se infiltrează din nou. Vreau să fac un apel către toate autoritățile, este necesară o mobilizare și avem nevoie de sprijin, nu mă interesează apartenența politică a celor ce vor să ne ajute și nici nu vreau ca prin acest apel să iscăm controverse, conflicte interetnice ori critici care nu ajută cu nimic, toate pe marginea acestui litigiu, aceasta este situația și suntem presați de timp, trebuie să intervenim cât mai repede. Turnul de pe clădirea principală, simbolul acestui edificiu este și el în pericol de prăbușire, mai ales după furtuna de ieri, iar aici trebuie să intervenim cât mai repede, până nu se întâmplă o nenorocire”, ne-a spus directorul CNS, Florin Morar. La solicitarea Magazin Sălăjean, conducerea Primăriei Zalău ne-a oferit un răspuns cu privire la acțiunile întreprinse după furtună. “În urma furtunii de joi, 11 iunie, clădirea Colegiului Național Silvania a fost afectată. Pentru remedierea pagubelor produse, conducerea și personal din cadrul unității de învățământ, sprijiniți de angajați ai Societății Citadin au intervenit în vederea îndepărtării efectelor produse de furtună. Urmează întocmirea unui raport și estimarea pagubelor, astfel încât să se poată interveni cu lucrări de reparații”, ne-au comunicat reprezentanții Primăriei Zalău.

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului (în maghiară Királyhágómelléki Református Egyházkerület), cu sediul în Oradea, este una dintre cele două diviziuni administrative ale Bisericii Reformate din România. Instituția a dat în judecată Statul Român pentru retrocedarea acestei clădiri.

