Tablete pentru elevi din partea Episcopiei Sălajului

Gest remarcabil venit din partea reprezentanților Episcopiei Sălajului pentru elevii cu rezultate bune la învățătură, din familii cu posibilități materiale reduse. Instituția a achiziționat, recent, 58 de tablete electronice, în valoare de 41.450 de lei, care au fost donate unui număr de 40 de elevi din mediul rural și 18 elevi din mediul urban. Cei mai mulți dintre beneficiarii acestor tablete sunt elevi ai claselor terminale, respectiv 20 de elevi din clasa a XII-a și 26 de elevi din clasa a VIII-a. Restul tabletelor, după o analiza atentă a posibilităților financiare, dar și a implicării și rezultatelor școlare, au fost donate la recomandarea preoților parohi și a profesorilor de religie unor elevi din clasa I (1), a II-a (2), a III-a (2), a IV-a (1), V-a (2), a VI-a (3) și a X-a (1), potrivit reprezentanților Episcopiei. Dacă până acum Episcopia Sălajului era implicată în susținerea elevilor cu posibilități materiale reduse prin oferirea de burse și rechizite școlare, prin serviciile oferite de centrele de tip after school, prin organizarea de tabere și de meditații gratuite pentru elevi ai claselor terminale, în acest an, dată fiind situația excepțională legată de necesitatea implementării cursurilor online și imposibilitatea unor elevi de a-și procura dispozitive electronice care să le permită conectarea la platformele de învățare de acasă, la inițiativa Patriarhiei Române, au fost achiziționate aceste tablete. ”Nădăjduim ca acest dar oferit de Biserică să le fie elevilor de folos în dobândirea <<luminii științelor și a virtuților creștinești>>, iar celor cu posibilități materiale un imbold pentru a se implica în demersul atât de nobil de a susține educația”, au declarat reprezentanții Episcopiei Sălajului.