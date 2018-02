Elevii de la Colegiul Tehnic “API” au marcat Ziua Internațională a Cititului Împreună

Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” s-a alăturat joi, 1 februarie, evenimentului global “Ziua Internaţională a Cititului Împreună” (ZICI), printr-o activitate inedită – “Ce ZICI? Citim împreună?” – al cărei obiectiv a fost promovarea lecturii în rândul elevilor, sensibilizarea acestora în legătură cu valenţele formative ale acesteia.

Într-un interval de 10 minute, peste 300 de elevi şi profesori au citit împreună textul unui autor contemporan de succes – Mircea Cărtărescu, profesor la Universitatea din Bucureşti. Activitatea a fost coodonată de profesorii Anca Făgăraşi şi Mirel Matyas.

“Cărțile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, aşa cum se odihnesc fluturii pe câte-o frunză, când îşi desfăşoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi o carte, ea zboară. Şi tu odată cu ea, ca şi când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaş. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare-n floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate de ființe care nu ni se arată decât în vise. Pe aripile fluturilor noştri de hârtie, asemenea unor solzişori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la şcoală ca să le desluşim. Stând confortabil pe spinarea mătăsoasă a marelui fluture, citim şi zburăm. Căci fluturele nu se urneşte de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri şi melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Şi atunci înțelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înşine. Cărțile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriaşă a țestei noastre. Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe. Desluşind runele ciudate de pe aripile ce lopătează leneş, înțelegi că ele vorbesc despre oraşe de cristal şi subterane pline de monştri, şi regine misterioase şi secole îngropate în uitare, numai şi numai pentru că toate aceste minuni, miraculoase sau înfricoşătoare, se află deja în tine. Se aflau acolo înainte să-ți începi călătoria. Citind şi zburând, ceea ce e unul şi acelaşi lucru, nu faci decât să desenezi harta magică a propriului tău suflet. Ai ştiut că eşti atât de complicat? Ai fi bănuit că trăiesc atât de multe lumi în tine? […] Filmele sunt şi ele fluturi, ca şi fotografiile sau jocurile pe computer, care te atrag atât de mult. Dar sunt fluturi cu o singură aripă. Mai eficiente şi mai directe, dar nu atât de fabuloase. Orice copil ar prefera să zboare pe un fluture uriaş, cu aripile colorate carnavelesc, decât cu deltaplanul. […] O diferență uriaşă există între aripile cărții şi aripa filmului sau a fotografiei: privind un film, vezi imagini străine şi la fel pentru toți privitorii. Citind o carte, priveşti în tine însuți. Nimeni, niciodată, n-o să citească scrierile citite de tine. Zece oameni care citesc aceeaşi carte citesc de fapt zece cărți diferite”.

Aflată la a doua ediție națională, ZICI România este parte a unui eveniment global organizat de către LitWorld și marcat anual de milioane de oameni în peste 100 de țări.

FOTO Mirel Matyas