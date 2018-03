Burse de la TenarisSilcotub pentru viitorii ingineri ai României

Viitorii ingineri ai României, în prezent studenți la cele mai mari facultăți de profil din țară, beneficiază de susținerea TenarisSilcotub, care a oferit, și în acest an, burse (RREP), o inițiativă prin care Tenaris sprijină învățământul universitar cu profil tehnic.

40 de studenți ai universităților tehnice din Cluj-Napoca, Iași, București și Ploiești sunt răsplătiţi de către TenarisSilcotub cu burse Roberto Rocca. Viitorii ingineri au fost selectaţi în baza rezultatelor de la facultate și a unui interviu care evaluează potențialul lor de leadership, pasiunea pentru inginerie și capacitatea de inovare, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Începând din octombrie 2017, ei fac parte dintr-un program cu durata de un an, timp în care primesc o bursă în valoare totală de 9.600 de lei și au șansa de a cunoaște exigențele unei companii industriale de top, prin interacțiune cu specialiștii companiei. Studenții își păstrează libertatea deplină în propriile opțiuni privitoare la carieră sau continuarea studiilor la nivel post-universitar, fără nicio obligație față de companie.

Potrivit sursei citate, tinerii bursieri au fost invitați să petreacă o zi în Salina Turda, din județul Cluj, pentru un eveniment de recunoaștere. Ei au primit felicitările managementului TenarisSilcotub, în prezența reprezentanților universităților ale căror cursuri le urmează, și au fost invitați să ia parte la o activitate experienţială, dedicată dezvoltării comunicării, spiritului de echipă, a abilităților de planificare strategică și negociere.

„Programul RREP ne ajută să aducem mai aproape două lumi. Universitățile, prin studenții bursieri, au acces la lumea industrială și toată expertiza noastră, iar noi putem să-i cunoaștem pe cei care vor fi baza industriei de mâine, viitori ingineri ce și-au demonstrat deja pasiunea și dedicația pentru acest domeniu. O mare parte din echipa noastră de management a pornit chiar din această fază, de studenți aspiranți spre o carieră de succes și, cu sprijinul companiei, au putut ajunge acolo unde și-au dorit”, a declarat Mihaela Popescu, CEO TenarisSilcotub.

Din cei 40 de studenți, 22 studiază la Universitatea Tehnică din Cluj‑Napoca (UTCN), opt la Universitatea Politehnică București și câte 5 la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești. Doi dintre ei au beneficiat de această formă de susținere și în anul universitar precedent, ceilalți fiind bursieri pentru prima dată.

“Bursa Roberto Rocca mi-a permis să mă concentrez pe studiu, fără să fiu nevoit să mă angajez în același timp. Le-am recomandat și colegilor mei să aplice, trei dintre ei au făcut acest lucru și sunt foarte încântați de program, fiindcă este o experiență bine venită alături de oameni cu o mentalitate deschisă, din echipa Tenaris”, a spus Alexandru Iorgu, student în anul IV la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor a Universității Politehnice București.

Programul de burse Roberto Rocca va continua și în acest an: înscrierile pentru cele 40 de burse aferente anului universitar 2018-2019 vor începe în această lună, la universitățile partenere din acest program.

Roberto Rocca Education Program este o inițiativă prin care compania Tenaris sprijină învățământul tehnic în 17 țări din întreaga lume: în România, programul de burse este finanțat de TenarisSilcotub și are loc anual începând din 2006, fiind în prezent la ediția cu numărul 12. Până astăzi, compania a oferit în total 470 de burse pentru tinerii cu rezultate remarcabile în studiul ingineriei.

TenarisSilcotub investește constant în programe care susțin educația la toate nivelurile, începând din clasa I și până la doctorat. Astfel, 115 elevi din ciclul primar din Zalău, unde se află fabrica de țevi TenarisSilcotub, beneficiază anul acesta de programul “Școala după școală”. Toți elevii de gimnaziu din Zalău sunt consiliați cu privire la orientarea școlară și profesională prin programul Motivați pentru carieră. Liceenii din Zalău, Călărași și Câmpina iau parte an de an la programe de educație non-formală menite să le dezvolte încrederea în sine și abilitățile de leadership și primesc anual Burse de Merit. Aceste inițiative sunt completate, la nivel de studii universitare și doctorat, de bursele Roberto Rocca.