Trei traficanţi de cannabis, condamnaţi de către magistraţii Tribunalului Sălaj

Un tânăr din Zalău şi doi din Meseşenii de Jos au fost condamnaţi, zilele trecute, de către magistraţii Tribunalului Sălaj într-un dosar de trafic de droguri. Potrivit minutei instanţei, Gonczi Lorand Levente (21 de ani) a primit doi ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de doi ani şi jumătate, pentru trafic de droguri de risc în formă continuată (şase acte materiale). De asemenea, el a fost obligat să să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, zilnic, câte două ore, la Primăria Meseşenii de Jos şi la una dintre bisericile din comunitate.

Pentru aceeaşi infracţiune, dar patru acte materiale, Cătălin Anghel Pop (25 de ani) a fost condamnat la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de doi ani. Şi el va trebui să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, dar şi să presteze muncă în folosul comunităţii, timp de 90 de zile, la Primăria Meseşenii de Jos şi la una dintre bisericile din comunitate.

Singurul inculpat din dosar care va sta după gratii este Emilian Paul Chiş. În vârstă de 28 de ani, bărbatul este recidivist şi se află deja în închisoare, unde ispăşeşte o pedeapsă privativă de libertate de şase luni, pentru comiterea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. El a fost găsit vinovat de trafic de droguri de risc în formă continuată (şase acte materiale), pentru care a primit cinci ani de închisoare. Cum această infracţiune este concurentă cu cea pentru care are deja o condamnare, judecătorii au decis ca Emilian Chiş să stea în detenţie cinci ani şi două luni.

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea a aproape 3 grame cannabis şi a sumei de 662 de lei obţinută de inculpaţi din vânzarea de droguri de risc. Cei trei tineri vor avea de plătit 9.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluţia Tribunalului Sălaj poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Potrivit procurorilor DIICOT Sălaj, în luna iunie a anului trecut Gonczi Lorand Levente a fost surprins în Autogara Zalău în timp ce îi vindea unui client din Cehu Silvaniei un plic cu cannabis. Asupra sălăjeanului, oamenii legii au mai găsit câteva grame de cannabis, precum şi banii obţinuţi din comercializarea drogurilor. Cercetările ulterioare au scos la iveală că respectivul client nu se afla la prima achiziţie de acest fel. “Cumpărătorul din Cehu Silvaniei procurase în şase rânduri de la Gonczi şi de la un alt intermediar – Cătălin Anghel Pop. Stupefiantele, care proveneau de la Emilian Paul Chiş, erau vândute cu preţuri cuprinse între 70 şi 100 de lei gramul. Pentru implicarea lor, cei doi erau răsplătiţi de către furnizor cu doze de canabis”, preciza procurorul Dan Bubuiug, şeful DIICOT Sălaj, la momentul trimiterii în judecată a celor trei.