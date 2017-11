Sălăjean depistat la Punctul de frontieră Borș cu o mașină căutată de autoritățile germane și franceze

Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Borş din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (I.T.P.F.) Oradea, au depistat la sfârșitul săptămânii trecute, două autoturisme marca BMW, modelele 420D şi X6, ce figurau ca fiind căutate de autorităţile germane şi franceze, pe care doi cetăţeni români au încercat să le introducă ilegal în ţară. Potrivit unui comunicat al instituției bihorene, Andrei V., în vârstă de 28 de ani, cetăţean român cu domiciliul în județul Sălaj, a fost depistat în data de 24 noiembrie la intrarea în țară conducând un microbuz marca Mercedes Sprinter, care tracta o platformă pe care se afla un autoturism marca BMW model 420 D, înmatriculat în Germania. Poliţiştii de frontieră au solicitat pentru control documentele maşinii, ocazie cu care au constatat că autoturismul figurează ca fiind „bun pentru folosirea ca probe în cadrul procedurilor penale”, cu menţiunea „confiscare”, alertă introdusă de autorităţile germane, în data de 15 octombrie 2015. Faţă de cele constatate, șoferul a declarat că urma să transporte autoturismul din Italia pentru o societate comercială din România şi nu ştia că este căutat de autorităţile germane.

O zi mai târziu, tot la PTF Borş, s-a prezentat pentru a intra în ţară cetăţeanul român Ioan H., în vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în judeţul Cluj, ca pasager într-o autoutilitară marca Mercedes care tracta o platformă pe care se afla un autoturism marca BMW X6, înmatriculat în Franţa. Poliţiştii de frontieră au constatat că autoturismul este căutat de autorităţile franceze, fiind semnalat ca „bun pentru folosirea ca probe în cadrul procedurilor penale”, cu menţiunea „confiscare”, din data de 25 octombrie 2017.Șoferul a declarat că a achiziţionat maşina din Belgia de la un conaţional, contra sumei de 21.000 de euro şi nu avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul este căutat de autorităţile din Franţa. Ambele autoturisme BMW, modelul 420D, an de fabricaţie 2014, în valoare de aproximativ 49.000 de euro şi modelul X6, an de fabricaţie 2011, în valoare de aproximativ 21.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul I.T.P.F Oradea, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire la furt, urmând ca la finalizarea cercetărilor dosarul să fie înaintat procurorilor pentru dispunerea măsurilor legale.