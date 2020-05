Lașii șoselelor în Sălaj: șase șoferi au părăsit locul accidentului

Nu mai puțin de șase accidente de circulație în care autorii au părăsit locul faptei au avut loc în județul Sălaj de la începutul anului în curs. În toate cazurile, persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate. Din totalul accidentelor, două au fost grave şi s-au soldat cu decesul a două persoane, iar patru au fost uşoare – soldate cu patru răniţi. După cum au explicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, alte 30 de astfel de accidente au fost soluţionate de poliţişti în cursul anului trecut, autorii fiind identificați în scurt timp de la sesizare. Dintre acestea, 14 accidente de circulaţie au fost grave, soldate cu patru morţi, 11 au fost răniţi grav şi doi răniţi uşor și 16 accidente uşoare, soldate cu 18 răniţi.

Atenție, șoferi!

Reprezentanții IPJ Sălaj atrag atenția că, în situația în care conducătorii auto sunt implicați în evenimente rutiere din care au rezultat vătămări corporale, chiar dacă rănirile sunt ușoare, în conformitate cu prevederile Codului Penal, au obligația de a nu părăsi locul accidentului fără încuviințarea poliției. Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ”Pentru a nu vă expune riscurilor, chiar dacă victima părăseşte locul faptei, anunţați imediat evenimentul la numărul unic de urgență 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliţie”, a precizat sursa citată. Potrivit prevederilor legale, în cazul în care în urma unui accident de circulație a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane, conducătorul auto este obligat să ia măsuri de anunțare imediată a poliție; să nu modifice sau să șteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei. În plus, conducătorul auto ori persoana care are cunoștință de producerea unui astfel de accident are obligația să anunțe de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul național unic pentru apeluri de urgență 112.