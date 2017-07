Condamnări definitive în dosarul grupării traficanţilor de etnobotanice Andreea Vilcovschi

Magistraţii clujeni s-au pronunţat vineri, 7 iulie, în dosarul grupului infracţional de traficanţi de droguri, al cărui lider este Mihai Vlad Hendea, un zălăuan în vârstă de 27 de ani. Soluţia Curţii de Apel Cluj este definitivă.

Astfel, judecătorii au respins ca nefondate apelurile declarate de şapte inculpaţi – Dragoş Marcel Nicolae, Hendea Vlad Mihai, Mandachi Petru, Hendea Dan Marian, Grigorie Constantin, Corniş Mihai Florin şi Corniş Mariana – împotriva sentinţei din 2016 a Tribunalului Sălaj. Toţi aceştia primiseră la prima instanţă condamnări cu executare, pedepsele fiind cuprinse între doi ani şi opt luni şi şase ani, pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu substanţe susceptibile a produce efecte psihoactive.

În schimb, instanţa a admis apelurile declarate de către procurorii DIICOT Sălaj şi de către inculpaţii Lazăr Alexandra Mihaela, Sabo Nistor Daniel şi Erdodi Istvan-Roland împotriva sentinţei amintite, pe care a desfiinţat-o în parte în latură penală “cu privire la greşita achitare a inculpatului Dragoş Marcel Nicolae, a modalităţii de individualizare a executării pedepsei aplicate inculpatei Lazăr Alexandra Mihaela, a operaţiunii de contopire a pedepselor aplicate inculpatului Erdodi Istvan Roland şi a modalităţii de aplicare a instituţiei amânării aplicării pedepsei acestui inculpat”.

Pronunţând o nouă hotărâre, Curtea de Apel a stabilit ca Dragoş Marcel Nicolae să execute, pentru aceleaşi infracţiuni, trei ani de detenţie, plus interzicerea unor drepturi, iar Lazăr Alexandra Mihaela să primească un an şi patru luni cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de doi ani, dar şi să urmeze un curs de calificare profesională. La rândul său, Sabo Nistor Daniel va trebui să stea în spatele gratiilor un an şi 11 luni, în timp ce Erdodi Istvan-Roland s-a ales cu nouă luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru doi ani.

Potrivit procurorilor DIICOT Sălaj, membrii grupului cumpărau droguri și produse psiho-active prin intermediul unor firme de curierat, de la diferite persoane din București, după care se ocupau, în diverse locații din Zalău, de amestecul substanțelor achiziționate, pregătirea acestora prin porționare, cântărire, împachetare în plicuri de dimensiuni mici și sigilarea acestora, distribuirea acestor substanțe fiind efectuată de către membrii grupului fie direct, fie prin interpuși.

Drogurile și etnobotanicele cumpărate cu 15-20 de lei gramul erau mai apoi ambalate în plicuri de 0,25 grame și vândute în Zalău, Jibou și Șimleu Silvaniei, în plicuri de 25 de grame, pentru sume cuprinse între 30-50 de lei. Printre consumatori s-au aflat şi copii de 11 ani.

Plicurile erau vândute în preajma cartierelor Dumbrava I, Dumbrava II, Simion Bărnuţiu, Astralis, cu precădere în apropierea unităţilor de învăţământ.