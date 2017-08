Arestat după ce şi-a pus câinele să-l muşte pe poliţist

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din localitatea Sici, comuna Pericei, îşi va petrece următoarele 30 de zile în arest, sub acuzaţiile de ultraj şi distrugere. Potrivit informaţiilor furnizate de către oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, vineri, 4 august la orele amiezii, inculpatul P.V. a distrus mai multe bunuri dintr-un magazin sătesc, printre care scaune, pahare şi o masă, după care a plecat spre casă.

La faţa locului au fost solicitaţi poliţiştii Postului Pericei, care s-au deplasat la casa sălăjeanului agresiv, unde, acesta a ieşit în faţa casei, şi-a luat câinele Ciobănesc mioritic în braţe şi l-a aruncat spre unul dintre oamenii legii. Animalul l-a muşcat de braţ pe agentul de poliţie H.B., victima fiind transportată cu ambulanţa pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cursul aceleiasi zile, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru ca in 5 august, magistraţii Judecătoriei Şimleu Silvaniei să aprobe propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de distrugere şi ultraj.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale.