Evenimentul “Zilele Zalăului” din acest an a fost anulat

Un eveniment așteptat an de an de sălăjeni, Zilele Zalăului, a fost anulat în acest an pe fondul pandemiei de coronavirus. Au fost anulate implicit și manifestările care aveau loc în cadrul acestui eveniment de amploare, Festivalul Internațional “Ecouri Meseșene”, cel de muzică folk “Folk Fest” precum și concertele de muzică pop/rock, nelipsite din cadrul Zilelor Zalăului. Autoritățile locale au anunțat, ieri, că acest eveniment nu va mai avea loc în vara acestui an și că fondurile alocate vor merge într-o altă direcție. “Evenimentul dedicat Zilelor Municipiului Zalău, ediția 2020, a fost anulat. Sumele alocate pentru organizarea acestui eveniment vor fi folosite pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor tinere a căror copii nu sunt înscriși la grădiniță sau creșă, pentru plata serviciilor oferite de bonă. În funcție de solicitările existente se vor aloca și alte sume. Beneficiarii de acest sprijin trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, una din ele fiind calitatea de angajat cu contract individual de muncă. Ajutorul financiar acordat pentru fiecare copil de vârstă preșcolară va fi în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie. În momentul de față, reprezentanții primăriei lucrează la întocmirea regulamentului și a documentelor necesare, urmând să fie făcut public cuantumul sumelor acordate, precum și alte detalii, astfel încât familiile tinere să poată beneficia de acest sprijin”, a spus primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.