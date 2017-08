Culegem ce am semănat

România nu va avea nici în acest an reprezentantă la “masa bogaţilor” din fotbalul mondial. Steaua a pierdut miercuri seara, pe Naţional Arena, cu scorul de 1 – 5 returul cu Sporting Lisabona, după ce în urmă cu o săptămână, echipa lui Dică terminase la egalitate, 0 – 0 jocul din Portuglia.

Jucătorii, antrenorii şi suporterii sperau la o minune după remiza de săptămâna trecută, deşi aveau în faţă o echipă cu un buget de nşpe ori mai mare. Miercuri seara însă, am asista la adevărata faţă şi adevăratul potenţial al Stelei în play-off-ul celei mai galonate competiţie mondiale intercluburi. Steaua a arătat care este, de fapt, adevărata faţă a fotbalului românesc. Steaua are cel mai valoros lot din campionatul intern, ceea ce mă determină să cred că alte echipe nu ar fi obţinut nici măcar egalul din tur.

Pot fi făcute tot felul de comentarii desprepartida de la Bucureşti, începând de la transferurile efectuate în această vară până la tactica adoptată de Nicolae Dică. Nici nu s-a încheiat bine meciul, că postacii de serviciu şi-au făcut datoria. După turul din Portugalia, au stat precum ursul în bârlog, dar frustrarea din ei a explodat după 1 – 5 înregistrat în jocul retur. Au vrut cu orice preţ “să moară capra vecinului”. Acesta a fost scopul “anti-steliştilor”, nu acela de vedea că insuccesul Stelei, mă rog, FCSB, este practic rodul a ceea ce se seamănă de ani buni în fotbalul românesc. Vorbim doar despre fotbal, cu toate să situaţia este foarte asemănătoare în toate domeniile sportive.

Nici măcar suporterii “roş-albaştrilor” nu au dat dovadă de un adevărat patriotism, huiduindu-şi în multe momente favoriţi şi părăsind stadionul la scorul de 1 – 3. Cu siguranţă, o mare parte dintre ei fac parte şi din galeria judeţeană, dar au venit să vadă un meci de ligă.

Continuăm să ne minţim în fiecare an, încercăm să fentăm cât mai mult fotbalul şi celelalte sporturi, aducem străini pe care-i plătim regeşte, ne lăsăm în anonimat copiii şi tinerii, iar după un 1 – 5 în faţa unei echipe provenite dintr-o ţară unde politica sportului este mult mai bine gândită, ne întrebăm de ce s-a ajuns în această situaţie.

Pentru ratarea calificării Stelei în grupele Ligii Campionilor nu este de vină nici Nicolae Dică, nici George Becali, nici jucătorii sau Mihai Stoica, ci sunt de vină “vremelnicii” care nu vor altceva decât să ajungă la “ciolan”, să scoată dacă este posibil chiar şi măduva din el, apoi îşi iau catrafusele şi pleacă, fără să le pese că situaţia sportului din România devine tot mai critică de la un an la altul.