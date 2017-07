Peste 130 de absolvenţi sălăjeni au devenit şomeri Andreea Vilcovschi

Numărul oficial al şomerilor din judeţul Sălaj a ajuns, la finele lunii iunie, la 5.062 de persoane, fiind cu 82 mai mare decât cel din luna anterioară, conform ultimelor statistici ale Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj. Sursa citată arată că rata şomajului a atins 4,89 procente, cu 0,08 la sută peste valoarea din mai şi cu 0,25 la sută sub cea de acum un an.

Din totalul celor 5.062 de şomeri sălăjeni, doar 17 la sută primesc indemnizaţii, mai arată sursa citată.

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional constituie ponderea cea mai mare a persoanelor care se adresează agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea găsirii şi ocupării unui loc de muncă, aceasta fiind de 81 la sută. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 16,5 la sută, iar cei cu studii universitare 2,5 la sută.

Din punct de vedere al structurii şomerilor pe grupe de vârstă, 1.365 şomeri au vârste cuprinse între 40-49 de ani, 1.252 au peste 50 de ani, din categoria de vârstă cuprinsă între 30-39 ani fac parte 1.208 şomeri, 699 şomeri au sub 25 de ani, iar 538, între 25 şi 30 ani.

În funcţie de mediul de provenienţă, trei sferturi dintre sălăjenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă au domiciliul în mediul rural.

Potrivit AJOFM Sălaj, în cursul lunii iunie 2017 au intrat în evidenţa instituţiei 469 persoane, din care 249 sunt femei, 88 şomeri indemnizaţi şi 381 persoane înregistrate ca şomeri neindemnizaţi. Din acest total, 137 sunt absolvenţi ai promoţiei 2017.

În perioada supusă analizei au ieşit din evidenţa Agenţiei 387 şomeri, din care 210 femei, prin încadrare în muncă (185 persoane); ca urmare a expirării perioadei de indemnizaţie (117 persoane); ca urmare a suspendării, a încetării indemnizaţiei de şomaj din diferite motive (13) şi şomeri neindemnizaţi care nu au solicitat menţinerea cererii de loc de muncă (72).