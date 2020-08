Atenție, părinți! Cum sunteți păcăliți prin intermediul telefonului mobil

Nu ați aflat până acum cine este Miss Bongo? Celebra maimuță care le oferă copiilor dumneavoastră informații “prețioase” despre colegii de clasă, prietenii de joacă, traseul persoanelor pe care le simpatizează sau ce gânduri ascund aceștia? Mulți cititori nu au știut, până când au trimis, ei sau, în majoritatea cazurilor, copiii lor, un mesaj tip sms a fost trimis la un așa-zis număr scurt, despre care mesajul primit spunea că sms-ul ar costa 0,05 euro. Cu toate acestea, pe facturile oamenilor mesajul a fost facturat cu 2 euro + TVA. Un cititor a semnalat pe o rețea de socializare faptul că un angajat al Vodafone, operatorul de telefonie mobilă care a emis factura în cazul său, a comunicat că nu poate face nimic și a recomandat clientului să rezolve problema cu un „partener” al companiei de telefonie. În fapt, un alt numărul de telefon la care nu răspunde nimeni, dar căruia i-au fost alocate foarte multe numere scurte cu suprataxare, în toate rețelele de telefonie mobilă din România.

Google e inundat de reclamații la adresa acestui număr, pe care oamenii l-au catalogat ca fiind „periculos” sau „capcană cost”, însă asta nu pare să deranjeze pe nimeni. Instituţia care gestionează acest segment și care ar trebui monitorizeze și să protejeze utilizatorii de comunicaţii din România de astfel de fraude este Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). „Din păcate, nu prea se monitorizează, nu prea se acționează și nu prea se fac controale”, atrage atenția Sorin Mierlea, președintele InfoCons. „Comandă invalidă, retrimite cererea formulată corect la 1270, tarif 0,05 euro/SMS trimis. Suport la 0314255073, tarif normal”, este răspunsul primit, în urma unui SMS trimis absolut din greșeală la 1270. Pentru că nu exista nicio „comandă”, evident că nu am retrimis SMS, însă tariful de 0,05 euro s-a multiplicat subit, în factură: 2 euro +TVA. Operatorul de la serviciul Clienți, la care am sesizat acest lucru, mi-a recomandat să sun la același număr pe care îl primisem în SMS-ul mincinos. Un număr de telefon cu tarif normal la care nu răspunde nimeni, dar despre care Google a înmagazinat deja o mulțime de informații, printre care și că ar fi un „hotline” pentru Miss Bongo, „cel mai mare serviciu de tip mesagerie SMS din Australia”, care poate fi accesat prin SMS trimis din Vodafone, Orange sau Telekom, la 1265. Dacă nu ai aflat care este sensul vieții într-o oră, înseamnă că „mesajul s-a pierdut în rețea”, așa că ești îndemnat să retrimiți SMS-ul pentru modica sumă de 1,5 euro + TVA/SMS. Bloggerii și “influencerii” de pe Facebook și Instagram își aduc și ei aportul prin reclame agresive și insistente la acest tip de servicii.

Nu trimiteți SMS-uri la numere scurte sau alt tip de numere pe care nu le cunoașteți!

“Am plătit peste 400 de lei în două luni pe factura de telefonie mobilă, pentru costuri suplimentare la numere cu suprataxă. Explicațiile celor de la compania de telefonie sunt halucinante, sunt în mod cert pregătiți să nu îți ofere un răspuns lămuritor, cu atât mai puțin un sprijin real. Te evită, te pasează, te învăluie cu explicații fără niciun sens și în final îți urează o zi bună. Desigur, vinovați suntem noi, consumatorii, pentru că nu suntem vigilenți și lăsăm ca aceste lucruri să se întâmple, nicidecum ei, atât acești profitori cât și companiile de telefonie care în acest mod devin complici. Mi s-a spus de către operatoare că, într-adevăr, numărul de telefon este partener al operatorului de telefonie mobilă la care avem abonament. Mi s-a dat un număr de telefon la care aș fi putut să închei povestea asta. Am sunat și un robot mi-a povestit timp de cinci minute ce trebuie să fac. Am confirmat în final că vreau să mă dezabonez de la aplicaţie și am fost anunțată că numărul fi dezabonat în cel mai scurt timp. Conversaţia cu robotul a durat mai multe minute, pentru că înregistrarea era foarte lentă, probabil în acelaşi scop de a taxa suplimentar. Nu am mai primit mesaj care să confirme faptul că nu mai sunt în legătură cu această hoție, însă primesc în continuare periodic mesaje de la aplicație. Aș vrea ca toți părinții să știe despre ce e vorba și să îi instruiască pe copii cu privire la acest pericol, oamenii aceștia, atât cei care inventează astfel de hoții, dar mai ales companiile de telefonie mobilă care susțin și promovează aceste mijloace înșelătoare, care fură la propriu banii clienților, sunt lipsiți de orice scrupule. Trebuie să fim vigilenți”, a spus femeia.

Președintele Info Cons: “Avem de-a face cu o înșelăciune!”

„Aceasta este, din start, înșelăciune! În momentul în care ți se prezintă un anumit preț și este, de fapt, alt preț sau un alt serviciu este înșelăciune și aici ar trebui ca autoritățile să își facă treaba. Și, dacă discutăm despre numere de telefon, una dintre autoritățile care gestionează toată această zonă este ANCOM, care ar trebui să fie mai prezentă în piață și mai aproape de consumatori și să-i sprijine mai serios și mai bine, și nu doar pe jucătorii din piață. ANCOM ar trebui să monitorizeze mult mai atentă tot ceea ce înseamnă aceste așa-zise numere scurte, SMS-uri cu suprataxare, care până la urmă nu aduc niciun beneficiu pentru consumatori, ci produc doar o pagubă, creându-ți această obligativitate de la suna sau de a da sms către un astfel de număr.

Presa a relatat de mai multe ori, cel puțin în ultimii 10 ani, despre fraudele care se fac cu ajutorul acestor numere scurte. Magazine Sălăjean a atras atenția, de asemenea, tuturor sălăjenilor, cu privire la țepele de proporții pe care diverse firme sau persoane fizice acționează prin intermediul companiilor de telefonie mobilă, furându-vă pur și simplu banii. Nimeni din cadrul vreunei companii de telefonie, nu vă va oferi un sprijin real și concret, în stilul deja consacrat. Unele țepe de acest gen au fost suspendate, la un moment dat, „după ce s-a dovedit că este o fraudă”, însă au fost reactivate ulterior, uneori sub alte nume, după ce au fost închiriate de altcineva sau, foarte probabil, după ce persoanele care practicau aceste înșelătorii au schimbat numele firmei, nu și obiceiul de a țepui și de vă lăsa faliți. „Din păcate, nu prea se monitorizează, nu prea se acționează și nu prea se fac controale. Iar controalele, pe lângă sancțiunile care sunt date și recuperarea daunelor morale și materiale, ar trebui, totodată, să fie făcute publice, ca și consumatorii să știe la ce se pot aștepta și, în al doilea rând, cei care au fost păgubiți să se îndrepte către operatorul economic respectiv pentru a-și recupera și banii”.

Mergeți cu țeapa la ANCOM. Operatorul de telefonie vă va spune “La revedere!”

„Autoritatea care gestionează această zonă este ANCOM. Este adevărat că se suprapune pe practici incorecte cu ANPC și, nu în ultimul rând, fiind înșelăciune, cu Poliția. De cele mai multe ori, te trimit de la unul la altul și, până la urmă, rămâi cu buza umflată ca și cetățean. Și nu ar trebui să fie o sesizare a presei, ci o autosesizare a autorităților care monitorizează”. Sorin Mierlea, președinte InfoCons. Operatorii de telefonie mobilă au afișate pe site-urile lor liste foarte lungi cu astfel de numere scurte, de 3-5 cifre. Unii enumeră doar numerele respective, în timp ce alții menționează și tipul de serviciu oferit. Anumite numere sunt disponibile din toate rețelele de telefonie mobilă din România, altele doar din anumite rețele, și devin accesibile utilizatorilor în baza unui contract încheiat între operatorul de telefonie mobilă și diverși parteneri, care furnizează astfel de „servicii cu valoare adăugată” prin intermediul numerelor scurte. Din păcate, acestea sunt frecvent asociate unor abuzuri sau fraude.

Miss Bongo – “fișa personală” a maimuței care vă șutește banii

Pe site-ul care, firește, trebuie evitat cu orice preț, missbongo.com/ro, găsim fișa personală a celebrei maimuțe Miss Bongo. Cine este Miss Bongo? “Miss Bongo e o maimuță îndrăzneață, haioasă și super inteligentă. Miss Bongo s-a născut în pădurile tropicale din Borneo și după ce a arătat semne de super inteligență (putea să spună alfabetul invers în aproape 100 de limbi la vârsta fragedă de o lună), Miss Bongo a decis să exploreze dincolo de pădurea tropicală. Nu a privit niciodată înapoi. După ce a călătorit în lumea întreagă și a trăit mai multe decât oricare altă maimuță (sau om), a auzit chemarea unui ținut îndepărtat. A hotărât să sară de pe cheiul de pe plaja din Santa Monica, LA, în Oceanul Pacific și a înotat până în Sydney, Australia; până la plaja Bondi mai exact.

Magazin Sălăjean scria în urmă cu doi ani și jumătate despre țepele uriașe pe care unii sălăjeni, în majoritate părinți care au avut de plătit facturi uriașe de pe urma jocului copiilor pe telefonul mobil. Pe atunci țeapa se numea Maimuța Bongo, iar noi am detaliat mecanismul prin care copiii erau atrași să trimită zeci de sms-uri către simpatica maimuță care, după ce primea mesajele, trimitea la rândul ei mesaje care necesitau alte răspunsuri din partea copiilor. Este vorba, practic, de o țeapă reactivată sub un nume ușor schimbat. În loc de “Maimuța Bongo”, serviciul se numește, mai nou, “Miss Bongo”.

Un joc care, deşi nu este nou, a căpătat în ultimele luni o popularitate deosebită în rândul copiilor şi adolescenţilor, vă poate băga în faliment. Este vorba despre o aplicaţie ce funcționează prin intermediul mesajelor scurte (sms), ce poate fi accesată de pe telefonul mobil, prin serviciul de telefonie la care sunteți abonați, un joc prin care o figurină – maimuţa Bongo – vă goleşte portofelul sau contul bancar în urma mesajelor de tip sms cu suprataxă trimise de copilul dumneavoastră, din curiozitate ori din naivitatea specifică vârstelor fragede. Deşi serviciul gândit în Australia este destinat, chipurile, celor peste 18 ani şi copiilor cu acordul părinţilor, cei mai mulți au aflat acest lucru doar după ce s-au trezit cu facturi exorbitante la telefon, având costuri suplimentare în dreptul cărora scria, simplu, “număr cu suprataxă”. Numărul în cauză este 1405. După primul mesaj trimis, robotul (maimuța) răspunde și vine cu noi date sau întrebări menite să stârnească interesul utilizatorului, inventând tot felul de povești care mai de care mai aberante dar care, extreme de bine concepute,, îi fac mai ales pe cei mici să fie tot mai curioși și interesați să continue jocul. De menționat că accesul la aceste servicii se poate face de pe orice telefon conectat la orice rețea/operator de telefonie de pe teritoriul României.