Seară de jazz la Centru

Sala “Dialoguri Europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj va găzdui luni, 12 februarie, de la ora 19, concertul de jazz “Free Fall”, susţinut de pianistul Lucian Ban şi clarinetistul şi saxofonistul Alex Simu. Organizatorii anunţă o seară de jazz şi improvizații inspirată și dedicată celui care este unul din marii clarinetiști din jazz-ul modern – Jimmy Giuffre.

“Cei doi muzicieni de origine română vor sustine un concert cu piese de Jimmy Giuffre, compoziții orginiale inspirate de Jimmy Giuffre și improvizații libere. Unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban şi-a câştigat renumele pe scena newyorkeză graţie unei serii de proiecte şi albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticil­or comparaţii cu Vladimir Horrowitz şi McCoy Tyner, Ban fiind considerat “unul din cei mai buni pianişti care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter)”, se arată într-un comunicat al CCAJS. Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat și condus Octetul Enesco Re- Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internaţională, câștigând o serie de premii BEST OF 2010 fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festival/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dOr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană de la Guimaraes, Portugalia şi altele. Consid­erat de cunoscutul ziar britanic The Guardian drept „un nume de urmărit / a name to watch” pianistul, compozitorul şi aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj, activează la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Sam Newsome & Lucian Ban), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuţi în întreaga lume. A editat 8 albume sub nume propriu pentru case de discuri americane şi europene iar în 2013 și-a făcut debutul pentru celebra casa de discuri ECM Records (Keith Jarrett, Jan Garbarek, etc) cu „Transylvanian Concert”, album ce-i va aduce consacrarea internaţională.

Alex Simu un saxofonist, compozitor si aranjor de origine română stabilit din 2003 în Amsterdam. Simu are cunoștințe vaste în domeniul familiei clarinetelor, iar experiența sa inovatoare a dus la dezvoltarea unei noi abordări instru­mentale atât din punct de vedere tehnic cât și stilistic. Inovațiile fac referire la acustica instrumentului, Simu dezvoltând astfel clarinetul tenor și clarinet d’amore, și continuă cu extinderea posibilităților instrumentale ale clarinetu­lui bas. Toate acestea caracterizează instrumentele lui Alex Simu precum unice in lume, fiind dezvoltate să întâmpine exigenţele sonore şi expresive ale imaginaţiei sale. Activ pe scena muzicii de jazz și world music încă din 1999, Alex Simu a concertat pe cele mai mari scene ale lumii, însumând 41 de ţări pe cinci continente. Printre cele mai recen­te recunoașteri internaționale se numără distingerea cu premiul “Golden Calf” de către Academia de Film a Țărilor de Jos, pentru coloana sonoră a filmului “Beyond Sleep”.