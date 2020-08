O nouă carte la Editura ’’Caiete Silvane’’

La Editura ’’Caiete Silvane”, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în Colecția ’’Memoria’’ a apărut o nouă carte: Ioan Oros-Podișan , ’’Alertă la Poliția judiciară’’. Autorul s-a născut în 4 august 1943 în oraşul Sinaia, judeţul Prahova, din părinţi sălăjeni, refugiaţi în toamna anului 1940 în ’’Regat’’ în urma cedării vremelnice a Ardealului, în care autorul a revenit peste ani. ’’După stagiul militar, m-am dedicat carierei de poliţist, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am absolvit iniţial şcoala de subofiţeri, ulterior şcoala de ofiţeri, licenţiat al Facultăţii de Drept, absolvent al cursului post-universitar de lungă durată în specialitatea <<ştiinţe penale>>, în cadrul aceleiaşi facultăţi, a mai multor cursuri de specializare şi perfecţionare în diverse domenii, în cadrul MAI. În perioada 1967-1999 mi-am desfăşurat activitatea profesională în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, exercitând succesiv diverse funcţii operative de execuţie la cele de conducere. Sunt mândru că am avut onoarea să fac parte din servicii operative de elită ale Poliţiei Sălăjene. În ultimii ani de carieră profesională, am scris şi publicat numeroase articole de presă şi am coordonat activitatea redacţională a Ziarului Poliţiei Sălăjene, cu tiraj de difuzare în judeţ. După pensionare, am activat şi în sectorul privat, ca director al unor firme, formator la cursuri de calificare profesională sau consultant juridic. Deşi am cochetat din tinereţe cu poezia, acestea au rămas în faza de manuscris, neglijând publicarea lor. Poeziile scrise în ultimii ani, le-am adunat în volumul în curs de apariţie, cu titlul: <<Când voi fi doar amintire>>. Câteva strofe se regăsesc şi în prezentul volum de proză’’, scrie autorul în postfața volumului.