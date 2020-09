La Editura “Silvania” Zalău – “Dobrin – Nume de Legendă”

La Editura “Silvania” Zalău a apărut în acest an volumul “Dobrin – Nume de Legendă”, coordonat de Florica Pop – directorul Bibliotecii Județene “Ioniță Scipione Bădescu” (BJS) Sălaj. Cartea, de altfel o monografie, cuprinde: o prezentare generală a comunei Dobrin, o sinteză a satelor din comună, informații generale, locuitorii și îndeletnicirile lor, trecutul apropiat, Dobrinul în documente, dar și instituțiile comunei. “Ideea de a dărui satului Dobrin o carte în care să se regăsească date, oameni, locuri, povești, amintiri… este mai veche. Am amânat împlinirea acestui plan editorial din dorința de a găsi un eveniment important, căruia să-i dedicăm inițiativa și munca noastră. Anul 2020 ne aduce împreună aici, în satul care își slăvește credința străbună, omagiind Biserca de lemn, ce a ajuns la 300 de ani de existență, după cum arată documentele. (…). O primă ediție a singurei lucrări dedicate, până la această dată, satului Dobrin, centru de comună, a văzut lumina tiparului în acest an, urmând ca apoi, în măsura în care vom reuși să completăm noi pagini, cu alte informații, cu mai multe povești, mărturisiri și amintiri de la cei care nu au avut încredere acum, nu au aflat despre acest demers, sau nu au avut timpul necesar pentru a se exprima, să ne ocupăm de reeditarea cărții și, bineînțeles să organizăm un eveniment de amploare, omagiind vârsta rotundă a localității, în 2023. Mă leagă, așadar, de Dobrin, în primul rând, amintirile anilor de școală, iar dacă am deprins și de aici dragostea de Carte, prin acest gest, întorc mulțumirile și recunoștința”, scrie Florica Pop în prefața cărții. În realizarea volumului s-au implicat: Simona Pușcaș, fiică a satului Dobrin, bibliotecara carea a dunat materiale de la săteni, provăcându-i să se destăinuie, având un merit deosebit în colaborarea cu localnicii; Ioan Cojan – fiu al satului care a propus editarea cărții și care a fost implicat în culegerea informațiilor; Ioan Tămârș, primul director al Școlii din localitate și primul primar al comunei de după Revoluția din 1989, implicat în culegerea și selectarea datelor; Ioan Sergiu Gaga – actualul preot din sat, susținător în obținerea informațiilor legate de istoricul Bisericii și promovarea evenimentului în rândul credincioșilor; Maria și Crișan – dascăli, culegători de informații, obiceiuri și tradiții locale, amintiri, etnografie și folclor; Primăria comunei Dobrin – întreaga echipă; Asociația Omenia – Fiii Satului Dobrin; BJS Sălaj – documentație, sprijin prelucrare imagini și traducere în limba maghiară și engleză, respectiv fii ai satului și cunoscători ai locului. Aceștia din urmă au contribuit la realizarea cărții cu mărturisiri și amintiri.