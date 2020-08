Festival coral online

Iubitorii muzicii corale sunt invitați la Festivalul Coral ’’Ecouri Transilvane’’, varianta online. Evenimentul muzical va avea loc în 14 august, începând cu ora 18, pe pagina de Facebook a Centrului de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și cea a Festivalului Coral ’’Ecouri Transilvane’’, dar și pe contul de YouTube CCAJ Sălaj. În acest an, au acceptat cu interes să se alăture festivalului, următoarele ansambluri a căror profesionalism este incontestabil: Corul ’’Bismantova – Castelnovo ne’Monti’’ Italia, dirijor Giovanni Baroni; Corul ’’Antifonia’’ Cluj-Napoca, dirijor prof. univ. dr. Constantin Rîpă; Corul de Cameră ’’Preludiu’’ București, dirijor Voicu Enăchescu; Corul de Cameră ’’Cappella Transylvanica Cluj-Napoca, dirijor prof. univ. dr. Cornel Groza; Corul ’’Ave Musica’’ Cluj-Napoca, dirijor conf. univ. dr. Ciprian Para; Corul de copii și tineret ’’Symbol’’ al Patriarhiei Române, București, dirijori Jean Lupu și Luminiţa Guțanu Stoian; Corul de Cameră ’’Astra’’ Brașov, dirijor prof.univ.dr. Ioan Oarcea; Corul ’’Camerata Academica Porolissensis’’ Zalău, dirijor prof.dr. Ioan Chezan; Corul ’’Lumină Lină’’, Zalău, dirijor Ciprian Ghiurco și Ansamblul de Muzică Tradițională Românească ’’Icoane’’, Cluj-Napoca, condus de prof. univ. dr. Ioan Bocșa și instruit de lect.univ.dr. Alina Stan. Festivalul Coral ’’Ecouri Transilvane’’ a luat ființă în anul 1991 la Zalău sub îndrumarea atentă a prof. dr. Ioan Chezan. De atunci, evenimentul muzical a cunoscut în fiecare an o înflorire îmbucurătoare, atât pentru public, cât și pentru organizatori. Festivalul din acest an se va desfășura cu sprijinul CCAJ Sălaj, al Liceului de Artă ’’Ioan Sima” Zalău și al Episcopiei Sălajului. Directorul festivalului este prof. dr. Ioan Chezan, iar echipa de organizare este formată din: Bianca-Patricia Damian-Bicăzan, Mihai Damian și Ciprian Ghiurco.