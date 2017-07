Două proiecte cu finanțare pentru Asociația “Prietenii Bibliotecii” Olivian Vadan

Asociația “Prietenii Bibliotecii” – Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Județeană “I. S. Bădescu” – Sălaj beneficiază și în această vară, pentru activitățile organizate pe perioada vacanței de vară, de finanțare, în urma concursului de proiecte depuse în acest sens.

Primul proiect cu finanțare pentru vara anului 2017 este “Zalăul prin ochii tăi”, proiect finanțat nerambursabil din bugetul local al muncipiului Zalău. Scopul proiectului este promovarea orașului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea educaţiei, dezvoltării personale și profesionale, a creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă, fotografie și artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parcuri, Platoul Central, cluburi etc.) Se va pune un accent deosebit pe activitatea de evidențiere a tradițiilor locale și promovare a municipiului Zalău.

Obiectivele proiectului: dezvoltarea de noi abilități în rândul copiilor și a adolescenților în arta fotografiei și promovarea tradițiilor locale și a municipiului Zalău; dezvoltarea de noi competenţe în rândul copiilor şi tinerilor, prin implicarea în activităţile de lectură, pictură, etc în cadrul vacanţei de vară; facilitarea şi îndrumarea spre cultură prin lectură, pictură, desen, teatru, jocuri; dezvoltarea de noi abilități de dezvoltare personală și profesională, prin participarea publicului țintă la cursuri IT, comunicare, bune maniere, etc.; creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: ore de lectură în aer liber, jocuri în parc etc.; realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău cu fotografiile efectuate de copii pentru promovarea orașului; oferirea unei variante atrăgătoare pentru petrecerea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă.

Cel de-al doilea proiect se numește “SĂNĂTATE și MIȘCARE în VACANȚĂ!”, finanțat de Direcția Județeană de Tineret și Sport – Sălaj (Concursul național/local de proiecte de tineret și studențești).

Scopul proiectului este susţinerea educaţiei pentru sănătate, a dezvoltării personale a tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea unor activităţi specifice care să informeze și educe minim 15 tineri privind nevoia de sănătate, evitarea exceselor alimentare, precum și folosirea unor metode de a-și menține sănătatea la nivel optim.

Obiectivele proiectului sunt: oferirea unei variante atrăgătoare și sănătoase pentru desfăşurarea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă;dezvoltarea de noi competenţe în rândul a minim 15 tineri, prin implicarea în sesiuni educativ-informative privind sănătatea personală; creşterea ofertei de relaxare în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării comunităţii la activităţile propuse: ore de sport și mișcare în aer liber organizate în parc, petreceri cu degustare de alimente sănătoase, concurs; creșterea importanței asupra alimentelor ecologice și promovarea acestora prin vizitarea unei ferme din județul nostru.

Aceste obiective se înscriu în Strategia Națională de Tineret prin faptul că prin acest proiect se alocă resurse sporite pentru dezvoltarea unor domenii ale politicii de tineret care afectează tinerii în viața lor de zi cu zi, și creșterea capacității tinerilor, care se referă la promovarea potențialului pe care tinerii îl au pentru reînnoirea societății și contribuirea la valorile și obiectivele Uniunii Europene, o atenție specială urmând a fi acordată tinerilor cu mai puține oportunități (excluși din grupul de prieteni sau marginalizați din cauza problemelor de sănătate datorate unei alimentații nesănătoase)

De asemenea, proiectul se înscrie și în componenta de “Participare și voluntariat”: tinerii implicați în sectorul ONG, tinerii voluntari și tinerii care au făcut cursuri în afara educației formale cărora nu li se recunosc în prezent competențele dobândite, tinerii cu participare scăzută la viața asociativă, socială și politică.

Activitățile celor două proiecte cu finanțare sunt în desfășurare, conform programului stabilit.