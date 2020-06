Din 1 iulie, teatru pentru zălăuani în ”Curtea Artiștilor”

Asociația ”Pro Teatru” din Zalău, înființată de tânărul și talentatul actor Prodan Darius, își deschide din nou porțile pentru public. Și asta începând cu 1 iulie, în ”Curtea Artișilor”. Este vorba despre scena special amenajată de actor pentru publicul zălăuan, în curtea bunicilor săi, pe strada Salamon Joszef nr. 28 din municipiul Zalău. În această vară la Zalău vor ajunge artiști consacrați: Maia Morgenstern, Răzvan Vasilescu, Florin Piersic Jr, Ada Milea și Alex Ștefănescu.

Programul lunii iulie

În ”Curtea Artiștilor” unde va avea loc a treia ediție a ”Teatrului de vară”, Darius Prodan a organizat, în cursul zilei de astăzi, 24 iunie, o conferință de presă în care a detaliat programul ediției 2020. La eveniment au fost prezenți și cunoscutul regizor Adina Lazăr – director artistic la Asociația ”Pro Teatru”, dar și Daniel Săuca, directorul Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj instituție care sprijină financiar realizarea acestui proiect cultural. După cum a explicat Darius Prodan, în 27 iunie va avea loc ”Avandeschidere Curtea Artiștior” cu o lansare de carte ”Bunavestire Delicioasă”, iar programul va continua cu următoarele piese de teatru: 1 iulie-”Nimeni nu știe ce în inima mea” cu Florin Coșuleț; 3 iulie – ”9 piese Remixate”-spectacol muzical cu Alex Ștefănescu; 5 iulie – ”Viața secretă a celor mai neobișnuite obiecte”; 8 iulie – ”Bubu” cu magicianul Florin Suciu, 10 iulie – ”Android Show” cu Silviu Gherman; 12 iulie – ”Povești Africane” cu Andrada Grosu și Sharom Bukirwa; 15 iulie – ”Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?” cu Liana Ceterchi, Mihaela Drăgan și Zița Moldovan; 17 iulie – ”Nu sunt eu” cu Maia Morgenstern; 19 iulie -”Hocus Pocus”; 22 iulie – ”S-a întamplat într-o joi” cu Andreea Ajtai; 24 iulie – ”Creditul” cu Răzvan Vasilescu și Matei Constantin; 26 iulie – ”Mini omul de știință”; 29 iulie -”ImproStory” cu: Radu Tudosie, Laurențiu Vlad, Alexandru Cazan, Mihai Alexandru și Aurelian Epuraș; 31 iulie – ”Vă plac bananele, tovarăși?” cu Alin Stanciu și ”Strada baloanelor de săpun nr. 10” – 2 august. Reprezentantul ”Asociației ”Pro Teatru” a precizat că în luna agust sunt așteptați la Curtea Artiștilor, artiști precum: Florin Piersic Jr., Maria Râlea, Marius Bodochi, Ada Milea și Bobo Burlăcianu. ”Foarte mulți artiști și-au manifestat interesul de a veni să joace aici. Să își dorească actori din București sau de oriunde din țară să vină să joace într-o curte de casă, pentru că am primit nenumărate cereri, mi se pare un lucru extarordinar. Mi se pare că am început să punem Zalăul pe harta teatrului. Dacă vom găsi susținere vom prelungi, în funcție și de vreme, în luna septembrie programul. Eu îmi doresc să pregătim programul și pentru luna septembrie. Dacă va apărea un al doilea val de pandemie, practic, noi suntem blocați cu evenimentele culturale din toamnă până în lunile ianuarie, februarie sau cât va dura. Un an și jumătate de la începutul pandemiei, până în martie anul viitor, este foarte mult să ții un oraș fără eveimente. De aceea vrem să oferim publicului, cât de mult putem acum”, a spus Darius.

Bilete și abonamente la spectacole

În situația în care vremea va fi nefavorabilă, piesele de teatru amintite (programul lunii iulie), spectacolele vor avea loc în amfiteatrul din Parcul central, iar publicul va fi informat despre acest aspect al desfășurării spectacolului. Organizatorul asigură publicul participant la spectacolele de teatru că vor fi respectate toate normele privind prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus: distanțare între spectatori, măși și gel dezinfectant la intrarea în ”Curtea Ariștilor”. Biletele și abonamentele pentru spectacolele care vor acea loc în ”Curtea Artiștilor” se pot achiziționa online la https://www.entertix.ro/evenimente?s=zalau sau pe www.proteatro.ro secțiunea bilete. Asociația ”Pro Teatru” a fost înființată de tânărul actor Darius Prodan, în vârstă de 22 de ani, în anul 2018 la Zalău, cu scopul de a organiza evenimente culturale în municipiu. Astfel, la adresa amintită, în curtea bunicilor, a deschis ”Curtea Artiștilor” – un spațiu de vară destinat artiștilor care vor să performeze în orașul la poalele Meseșului. Tot aici a organizat și a suținut o serie de spectacole, în vara anului 2018 și 2019, cu intrare gratuită, cu diferiți artiști. Talentatul actor, absolvent de actorie la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, dorește să continue tradiția și să reînvie acest oraș prin cultură și proiectul ”Teatru de vară” continuă și în acest an. Prima ediție a fost organizată în vara anului 2018, cu acces gratuit pentru public.