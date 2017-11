Ambasada SUA dă bani pentru conservarea clădirilor şi a obiectelor de patrimoniu

Ambasada SUA acceptă propuneri de proiecte pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) – ediţa 2018. Fondul amintit sprijină conservarea, an de an, a clădiri istorice şi situri arheologice, obiecte şi colecţii culturale/de patrimoniu, obiecte arheologice şi etnografice, picture, sculpturi, manuscrise, muzica tradiţională, meşteşuguri etc. Termenul limită de trimitere a proiectelor este 20 decembrie 2017.

Ambasada SUA încurajeaza toate organizaţiile culturale, de stat sau nonguvernamentale, să participe la Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale ediţia 2018 al Departamentului de Stat al SUA. Pentru 2018, vor fi disponibile două tipuri de finanţare: proiecte cu valori cuprinse între 10.000 şi 200.000 de dolari, cu termen limita de depunere 20 decembrie 2017, şi proiecte de mare anvergura, implicand costuri între 200.000 şi 979.000 de dolari, cu termen limită de depunere 20 decembrie 2017, pentru prima etapă de selecţie. Coordonatorii proiectelor care se vor califica pentru etapa a doua vor fi anuntaţi pe e-mail.

Solicitanţii sunt rugaţi să se adreseze în scris la adresa alexandrescui@state.gov, pentru a primi în detaliu condiţiile de participare, dar şi seria de formulare necesare. Nu se acceptă proiecte din partea persoanelor particulare sau a societăţilor comerciale. Nu se acceptă restaurarea de imobile aflate în proprietate privata, chiar dacă se afla în administraţie publică şi nici restaurarea de imobile aflate în proprietate privată chiar dacă există posibile planuri ca pe viitor acestea să devină proprietatea unui ONG sau a statului.

Dupa ce solicitanţii au primit formularele necesare, ei trebuie să se înscrie urgent în bazele de date fiscale americane DUNS, SAM, NCAGE, fără de care niciun proiect nu este acceptat.