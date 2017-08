Sfatul specialistului: protejarea anvelopelor în perioadele caniculare

În aceste zile, 15 județe din vestul țării se află sub cod portocaliu de caniculă, urmând ca și codul roșu să fie instalat în județele din nord și nord-vest, centru, inclusiv județul Sălaj, așa cum a anunțat Agenția Națională de Meteorologie (ANM). După cum știm, de suferit au și oamenii, și animalele, dar și utilajele, care, în această perioadă, se află în plină activitate agricolă. Dincolo de disconfortul termic provocat populației, canicula este și dușmanul de temut al anvelopelor agricole și industriale. Dacă măsurile de protecție pentru populație sunt cunoscute, se vorbește mai puțin despre protejarea anvelopelor agricole și industriale de razele fierbinți ale soarelui. Specialiștii de la Cauciucuri Agricole – Car Group oferă celor interesați câteva sfaturi deosebit de utile, pentru protejarea utilajelor în aceste perioade critice și evident, pentru evitarea unor cheltuieli nedorite ce pot surveni în urma deteriorării anvelopelor utilajelor folosite în lucrările de pe suprafețele agricole ale județului.

Așadar, iată cele cinci efecte dăunătoare ale soarelui de care trebuie să vă feriți cauciucurile, precum și câteva sfaturi ale specialiștilor, sfaturi pe care, dacă le veți pune în aplicare, care vă vor proteja anvelopele agricole și industriale de îmbătrânirea prematură. Sub influența directă a razelor solare, anvelopele agricole și industriale se deteriorează rapid. Apar urme de îmbătrânire care, inevitabil, duc la scurtarea duratei de viață a pneurilor. Ideal ar fi ca anvelopele, fie ele montate sau nu pe utilaj, să fie adăpostite într-un spațiu răcoros, ferit de razele directe ale soarelui. Temperatura optimă pentru păstrarea calității pneurilor este de 25°C. Dacă acest lucru nu este posibil, anvelopele trebuie acoperite cu ceva. De preferat sunt țesăturile naturale (bumbac, in, iută etc.) și în niciun caz stofele sintetice. Acestea din urmă sunt fabricate din fibre polimerice obţinute în procesul de sinteză chimică (nailon, poliester, vinil, polipropilenă, capron, vâscoză, etc.).

Cel mai grav este că materialele sintetice nu lasă să pătrundă aerul și, astfel, pot dăuna și mai mult cauciucurilor dumneavoastră. Circulația pe vreme caniculară supune anvelopele la un stres suplimentar și din cauza fricțiunii create între anvelopă și asfaltul încins, sporind temperatura resimțită la nivelul roților. Acest lucru trebuie să vă țină în alertă mai ales atunci cauciucurile prezintă deja crăpături sau sunt insuficient umflate. Și dacă tot am amintit de presiunea aerului din anvelopă, trebuie să spunem și că la temperaturi mari aerul din cauciuc se dilată și își mărește volumul. Conform specialiștilor, presiunea în cauciuc poate crește cu circa 3-4 la sută, dacă temperatura saltă brusc cu 10°C.

Această modificare de presiune, combinată cu creșterea temperaturii ambientale, duce nu numai la degradarea pneului, ci și la scăderea performanței utilajului în general. Și asta pentru că supraumflarea cauciucurilor duce inclusiv la uzarea prematură și neuniformă a benzii de rulare. Ori acest fenomen este dușmanul de temut în multe activități agricole sau industriale. Pentru a vă bucura pe o durată de timp cât mai mare de anvelopele achiziționate, urmăriți și verificați cu regularitate presiunea aerului din anvelopele tubetype.

De asemenea, importante sunt și marcajele specifice înscrise pe anvelopă. La reglarea presiunii din pneu, însă, e de preferat să consultați un specialist în anvelope. Acesta vă va oferi cele mai bune reglaje de presiune a aerului în condiții de temperaturi extreme, spun specialiștii în domeniu.