APIA Sălaj, din nou la proteste: “Ministerul Agriculturii recurge la intimidări de tip comunist”  

Peste 4.000 de angajaţi din centrele judeţene şi locale APIA din aproape toată ţara au participat joi, 16 noiembrie, între orele 9 şi 12 (9-11 la APIA Sălaj), la un protest spontan faţă de reducerea salariilor și neplata orelor suplimentare de către angajator, invocând totodată faptul că angajații lucrează peste program, sunt epuizați fizic și psihic și se consideră discriminați față de colegii lor de la București.

Începând din 1 ianuarie 2018, după noua lege a salarizării 153/2017, sporul pe care îl primesc funcţionarii care gestionează fonduri europene va fi redus de la 75 la sută la 25 la sută pentru angajaţii APIA din centrele judeţene şi locale. Prevederea nu se aplică şi pentru angajaţii APIA Central. Joi după-masă, în drum spre Herculane, unde vineri, 17 noiembrie, se reuneşte Comitetul Executiv al PSD, ministrul agriculturii, Petre Daea, s-a oprit pentru o vizită de lucru surpriză exact la Slatina, de unde este liderul sindicatelor din APIA. Vizita nu a fost efectuată pentru a se găsi soluţii concrete pentru salariaţii APIA, ci în scopul unui control, spun agajații. Daea a ajuns la APIA Olt în jurul orei 15, în timpul programului de lucru, şi a stat aproape trei ore. Angajații APIA din toată țara sunt revoltați și susțin că ministrul Daea a recurs în acest fel la intimidări, încercând prin prezența sa să diminueze protestele.

Oltenii, primii “pedepsiți”

Liderul sindical APIA la nivel național, Octavian Mateescu, a declarat: “A încercat să ne intimideze. A verificat condica de prezenţă, ne-a întrebat pe fiecare ce facem, cum facem, dar atunci când l-am întrebat de salarizare, răspunsul a fost în acelaşi stil ca până acum, pe care l-a avut şi faţă de presă, tot în stilul caracteristic:

<< Le-am spus să muncească, le spun să muncească! >>. Noi trebuie doar să muncim. Nu s-a schimbat nimic. A spus că ştie dânsul cum să rezolve situaţia şi că se rezolvă din 1 ianuarie, dar bugetul se face zilele astea. A făcut prezenţa tuturor salariaţilor, s-a convins că noi, după ora 12, după ce am terminat protestul, ne-am făcut treaba pentru care suntem plătiţi. Noi avem ore suplimentare de recuperat, pentru orele în care am protestat ne-am luat recuperare din orele suplimentare pe care le aveam şi pe care nu le putem lua de-a lungul anilor. Domnul ministru a făcut nişte verificări încrucişate, s-a asigurat că, într-adevăr, colegii noştri de la control pe teren erau pe teren. Eu nu m-am simţit ameninţat sau intimidat, pentru că atâta timp cât îmi fac treaba şi nu periclitez cu nimic plata către fermieri nu am de ce să-mi fac probleme, numai că, într-adevăr, este o strânsă legătură între vizita de astăzi şi manifestarea noastră de protest de astăzi, nu putem fi naivi să credem că este o pură întâmplare”, a spus preşedintele Federaţiei Sindicatelor din APIA.

Sălajul, solidar cu colegii din Olt: “Se recurge la intimidări de tip comunist, foarte uzitate în epoca ceaușistă”

Peste o sută de angajați ai APIA Sălaj au ieșit vineri, la ora 11, în fața instituției la un nou protest, pe de o parte pentru a-i susține, prin solidaritate, pe colegii de la APIA Olt, dar și pentru a-și arăta, din nou, nemulțumirea, față de discriminările salariale pe care autoritățile le practică față de angajații din teritoriu, prin prevederile Legii salarizării și ale Codului Fiscal ce vor intra în vigoare anul viitor, cât și față de neplata orelor suplimentare pe care aceștia le-au efectuat.

Nicolae Brisc, liderul sindical din APIA Sălaj, ne-a declarat vineri, la protestul din fața instituției: “Continuăm protestul de ieri (joi, n.red) împotriva prevederilor legii 153/2017 și a noului Cod Fiscal, însă dorim prin acest protest să fim solidari cu colegii din județul Olt care, așa cum se știe, au luat primii contact cu intimidările din partea autorităților. În vizita << fulger >>pe care ministrul Daea a făcut-o în județul Olt, acesta a recurs la o atitudine de intimidare față de angajați, un lucru pe care noi îl considerăm nepermis într-o țară care se dorește a fi democratică și liberă. Nu ne putem întoarce, tolerând astfel de practici, înainte de 1989, atunci când știm bine, acestea se găseau foarte des în cuvintele și acțiunile venite din partea autorităților. Menționez faptul că plățile se vor efectua în continuare, în regim normal, astfel încât fermierii să nu aibă de suferit de pe urma acestor acțiuni”.

Protestul de la APIA Sălaj a durat aproximativ o oră și s-a încheiat în jurul orei 12. Acțiunile spontane de vineri s-au desfășurat în multe unități teritoriale APIA din județe. Angajații APIA spin că protestele vor continua și săptămâna viitoare, vehiculându-se deja posibilitatea ca, spre sfârșitul lunii, angajații din teritoriu să ajungă la București.

Guvernul Tudose, prin APIA București, pregătește primele măsuri adresate angajaților care au participat la proteste

Într-o adresă trimisă către toate centrele judeţene, directorul general al APIA solicită numele tuturor angajaţilor care au întrerupt lucrul, modalitate de întrerupere a programului şi felul în care a fost afectată activitarea instituţiilor.

“Având în vedere apariţia în mass-media românească a unor informaţii cu privire la întreruperea lucrului în centrele judeţene ale APIA în data de 16.11.2017, în intervalul de timp 9 -12, vă rugăm să ne comunicaţi în regim de urgenţă următoarele:

– lista persoanelor care au întrerupt programul normal de lucru în intervalul şi data menţionată mai sus;

– modalitatea prin care a fost întreruptă activitatea în timpul programului;

– dacă a fost afectat fluxul normal de lucru pentru pregătirea şi autorizarea dosarelor de plată în intervalul menţionat”, se arată în documentul semnat de directorul general Adrian Pintea.

