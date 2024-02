CS Dani-San Zalău a început anul cu un stagiu de pregătire şi cu un seminar ANAK

CS Dani-San Zalău împlineşte în acest an 16 ani de la înfiinţare, perioadă în care, sportivii clubului au obţinut o serie de rezultate notabile atât pe plan naţional, cât şi internaţional. „16 ani de educaţie, de disciplină şi de şlefuire a caracterelor”, este mesajul antrenorului Dan Chiş.

Karateka de la CS Dani-San au început anul 2024 cu un stagiu de pregătire la Băile Tăşnad, unde sportivii zălăuani au avut condiţii bune de pregătire şi de recuperare. „Timp de patru zile, am participat la un stagiu tehnic, cu antrenamente intense. Dimineaţa am făcut alergări, iar după-amiaza am efectuat antrenamente tehnice, structurate pe grupe valorice. Scopul stagiului a fost de a pregăti Campionatul Naţional din perioada 8 – 9 martie, de la Târgu Secuiesc şi Campionatul Mondial ce va avea loc în perioada 12 – 14 aprilie, în Bulgaria”, ne-a declarat antrenorul clubului CS Dani-San.

După stagiul de pregătire de la Băile Tăşnad, o parte dintre sportivii clubului, în frunte cu antrenorul Dan Chiş, au participat la un seminar de karate-do şi kobudo, condus de Viorel Duţă (7 DAN), preşedintele Asociaţiei Nord-Amical Karate, unde a fost stabilit şi programul competiţional pentru anul 2024, fixându-se şi nişte obiective comune.