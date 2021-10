Peste 2.200 de sălăjeni fără loc de muncă, angajaţi prin intermediul AJOFM Sălaj

Peste 2.200 de persoane fără loc de muncă, aflate în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, au fost angajate în primele nouă luni ale acestui an. Angajarea, respectiv încadrarea în muncă, s-a realizat în urma aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către instituţie. Din totalul persoanelor angajate în cele nouă luni ale anului în curs, 1117 au vârsta peste 45 de ani, 520 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 184 de tineri incluşi în programul NEET), 333 au vârsta între 35 și 45 de ani, iar 235 au vârsta între 25 și 35 de ani. Cele mai multe persoane încadrate în muncă sunt femei – 1153, numărul bărbaților fiind de 1052. În funcţie de rezidenţă, 995 de persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1.210 persoane sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale – 969, gimnaziale – 513, profesionale – 510, 213 persoane fiind cu studii universitare. Din numărul total de persoane încadrate în muncă prin intermediul AJOFM Sălaj, 1827, respectiv 83 la sută, fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Reprezentanţii instituţiei au precizat că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Sălaj. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active în primele opt luni din acest an, a fost de 7530 de persoane.

