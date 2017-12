Vremea în Sălaj de Revelion

Meteorologii anunță, pentru ultimele zile ale acestui an, o vreme lipsită de fenomene sau temperaturi extreme în zona de Nord-Vest a țării. După o perioadă cu vreme neobișnuit de caldă, așa cum am avut parte în zilele de Crăciun vremea va intra, începând de joi, într-un proces de ușoară răcire în Nord-Vestul Transilvaniei. Vor mai fi intensificări ale vântului, cu viteze de până la 25 km/h, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilelor acestei săptămâni, cu o ușoară probabilitate de precipitații sub formă de ploaie. Temperaturile vor avea valori cuprinse între 5 până la 7 grade pe parcursul zilelor, iar noaptea acestea se vor situa în jurul valorii de 1 până la 3 grade Celsius. În noaptea de Anul Nou vremea nu ne va da bătăi de cap, după o zi de 31 decembrie cu nori, dar lipsită de precipitații, în noaptea de Revelion nu vom avea parte de fenomene meteo care să ne facă probleme. Temperaturile se vor situa, pe parcursul ultimei zile din 2017, în jurul valorii de 6 – 7 grade Celsius în majoritatea localităților din județ, în timp ce noaptea vor fi 1 până la 3 grade Celsius.

În Zalău, în ultima zi din an vom avea un cer noros, nu vor fi condiții de precipitații, ci doar mici intensificări ale vântului, cu temperaturi pe parcursul zilei cuprinse între 5 și 7 grade. Noaptea de Revelion va aduce în Zalău temperaturi de 2-3 grade Celsius.

Cel mai călduros Revelion al zălăuanilor din ultimii 30 de ani a fost în 1994, atunci când la Zalău s-au înregistrat 9 grade Celsius, iar cel mai rece a fost în 1996, atunci când la poalele Meseșului s-au înregistrat minus 29 grade Celsius.