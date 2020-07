SCM Zalău vrea în primele şase echipe în noua ediţie de campionat

Vacanţa s-a încheiat pentru fotbaliştii de la SCM Zalău, care au efectuat luni primul antrenament din vara acestui an. 22 de jucători s-au prezentat la prima reuniune: portari – Andrei Pop şi Tudor Mare; jucători de câmp – Andrei Şumlea, Kiss Lorand, Tudor Ţăranu, Iustin Ardelean, Florinel Pop, Sebastian Culda, Mihai Onicaş, Raul Stanciu, Denis Cubaş, Florin Istrate, Mihai Petra, Sebastian Duma, Mihai Forna, Andrei Pavel, Turbucean Sebastian, Robert Rus, Alexandru Nerţan, Eduard Kurti, Sezgin Denis şi Dănuţ Cozma. O parte dintre aceştia sunt jucători ce provin de la echipe din Liga a IV-a, fotbalişti pe care antrenorii îi vor urmări în perioada următoare, luând o decizie până la efectuarea stagiului de pregătire.

În lotul cu care SCM Zalău va aborda noul sezon competiţional nu se va regăsi portarul Claudiu Băican, colaborarea dintre acesta şi club încheindu-se pe cale amiabilă. La reunire nu a fost prezent Răzvan Dulap, plecat la muncă în străinătate, acesta urmând să se alăture lotului în perioada următoare.

“Nu ascund faptul că am rămas în Liga a III-a şi cu puţină şansă. Sigur că, acum privim lucrurile mult mai degajaţi, iar datele problemei sunt cu totul altele. Am păstrat în mare nucleul de jucători din sezonul trecut; până în acest moment am reuşit să mai facem câteva transferuri, spun eu, importante, iar în perioada următoare vor mai veni şi alţi jucători. Le mulţumesc celor care s-au regăsit în sezonul trecut în lotul nostru şi care, din diverse motive nu se mai regăsesc astăzi aici şi le doresc baftă în viitor. Mai suntem în discuţii cu doi fundaşi centrali, un atacant şi un portar. Avem o serie de şase, şapte jucători din judeţ, deoarece vrem să punem accentul şi pe fotbalişti autohtoni”, a declarat antrenorul Marius Paşca.

Lotul de care dispun în acest moment antrenorii Marius Paşca şi Alexandru Pop va fi împărţit în două grupe, antrenamentele urmând să se desfăşoare la ore diferite cu fiecare grupă, pentru a putea fi respectate toate normele privind prevenirea şi combaterea virusului COVID-19.

Obiectivul pentru sezonul viitor este o clasare între primele şase echipe din serie. Primul amical este programat în data de 15 iulie, cu Minaur Baia Mare.