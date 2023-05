Golgeterul HC Zalău s-a transferat la CSM Târgu Jiu

După cinci ani în care a îmbrăcat tricoul HC Zalău, Andreea Mihart, handbalistă transferată de la CSU Galaţi, se va despărţi de formaţia zălăuană odată cu finalul sezonului. Jucătoarea originară din Ploieşti a ajuns la un acord cu CSM Târgu Jiu, formaţie promovată în Liga Florilor în vara anului trecut, dar care are obiective îndrăuneţe în sezonul viitor.

“Am ales Târgu Jiu, fiindcă am întâlnit oameni foarte ambițioși, care vor să facă performanță acolo. Am urmărit echipa și, chiar dacă a avut statutul de nou-promovată, a demonstrat că poate pune probleme oricărui adversar din Liga Florilor. Obiectivul meu este să ajut echipa să câștige cât mai multe meciuri și să își îndeplinească obiectivul stabilit pentru viitorul sezon. Am fost golgheterul echipei din Zalău, o echipă la care am petrecut 5 ani de zile și pot spune că am crescut și m-am dezvoltat ca jucătoare la această echipă”, este declaraţia jucătoarei.

Deşi avea 19 ani când a ajuns la poalele Meseşului, neavând experienţă, Andreea Mihar a devenit o piesă de bază în formaţia lui Tadici odată cu trecerea timpului, fiind în acest moment chiar golgeterul HC Zalău.

HC Zalău ocupă locul 12 cu două etape înainte de finalul sezonului, fiind o poziţie ce-i conferă dreptul de a participa la turneul de baraj pentru menţinere în Liga Florilor. În ultime două runde, zălăuancele vor întâlni Minaur Baia Mare (în deplasare) şi CSU Galaţi (pe teren propriu).